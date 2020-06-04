ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пекарню, образовательный центр и кафе откроют в новом музее хлеба в Несвиже. В какой стадии готовности проект сегодня?

04.06.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

Когда откроется в Несвиже музей хлеба? В какой стадии готовности проект сегодня? На эти и другие вопросы в своем интервью для издательского дома «Беларусь сегодня» отвечает директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергей Климов.

Пекарню, образовательный центр и кафе откроют в новом музее хлеба в Несвиже. В какой стадии готовности проект сегодня?

— Под музей нам передали бывший молочный завод в Несвиже. Мы снесли аварийные здания, освободили двор, заказали проект — и он готов, но требует еще документации, чтобы начать строительно-монтажные работы, – рассказывает Сергей Михайлович. – Кстати, из бюджета мы еще не попросили ни копейки: и снос, и проектирование, и аварийные работы велись из внебюджетных средств музея-заповедника. Также самостоятельно мы рассчитывали начать стройку и войти уже с отчетливым проектом в инвестиционную программу. Параллельно начали покупать экспонаты, получили грант Евросоюза на пекарню, образовательный центр и кафе в новом музее. Но поскольку из-за пандемии стройка приостановлена, реализуем программу в сжатом виде — пока в самом замке. Там мы сделаем небольшую пекарню, экспозицию, посвященную истории хлеба, и будем проводить мастер-классы. Скоро начнут работу детские обучающие программы: гости будут сами месить тесто и закладывать его в печь. Пока группа ходит по замку, хлеб выпекается, в конце экскурсии они получают готовый продукт и тут же его дегустируют.

Источник: sb.by

Поделитесь с друзьями
  •  
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда откроется в Несвиже музей хлеба? В какой стадии готовности проект сегодня? На эти и другие вопросы в своем интервью
 
Новости дня
Новости культуры
 
Помните песенки из любимых детских фильмов? Проверьте их знание в нашем летнем тесте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика