Пекарню, образовательный центр и кафе откроют в новом музее хлеба в Несвиже. В какой стадии готовности проект сегодня?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Когда откроется в Несвиже музей хлеба? В какой стадии готовности проект сегодня? На эти и другие вопросы в своем интервью для издательского дома «Беларусь сегодня» отвечает директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Сергей Климов.





— Под музей нам передали бывший молочный завод в Несвиже. Мы снесли аварийные здания, освободили двор, заказали проект — и он готов, но требует еще документации, чтобы начать строительно-монтажные работы, – рассказывает Сергей Михайлович. – Кстати, из бюджета мы еще не попросили ни копейки: и снос, и проектирование, и аварийные работы велись из внебюджетных средств музея-заповедника. Также самостоятельно мы рассчитывали начать стройку и войти уже с отчетливым проектом в инвестиционную программу. Параллельно начали покупать экспонаты, получили грант Евросоюза на пекарню, образовательный центр и кафе в новом музее. Но поскольку из-за пандемии стройка приостановлена, реализуем программу в сжатом виде — пока в самом замке. Там мы сделаем небольшую пекарню, экспозицию, посвященную истории хлеба, и будем проводить мастер-классы. Скоро начнут работу детские обучающие программы: гости будут сами месить тесто и закладывать его в печь. Пока группа ходит по замку, хлеб выпекается, в конце экскурсии они получают готовый продукт и тут же его дегустируют.