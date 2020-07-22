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Драконы, эльфы. богатыри. Гомельчанин создал сказочные ворота, возле которых теперь все фотографируются

22.07.2020 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одно утро Алексей Хомченко проснулся знаменитым — фотографии ворот у его дома облетели соцсети и превратили тихий уголок на улице Бочкина в мекку для селфи. С забора на прохожих смотрят дракон и домовой эльф Добби, а корреспонденцию принимает сам Дамблдор из «Гарри Поттера».


Хозяин дома Алексей Хомченко изготовил ворота сам. По образованию он скульптор и уже много лет создает малые архитектурные формы из дерева и металла. А недавно решил сотворить что-нибудь масштабное. Так на заборе «поселились» персонажи культовых фильмов и сериалов.


Фото: Вячеслав Коломиец

Композиция из металла и арт-бетона получилась увесистой (аж 4 тонны!). Вот уже вторую неделю у дома Алексея оживление: подходят фотографироваться прохожие, регулярно останавливаются автолюбители. Люди подолгу рассматривают ворота, трогают, а самые смелые звонят и просят у мастера номер телефона, чтобы в дальнейшем сделать заказ.

Останавливаться на достигнутом автор местной достопримечательности не собирается. Есть идея оформить в такой же сказочной тематике стены дома. Первыми их украсят четырехметровый леший и колдунья.

 
 
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Останавливаться на достигнутом автор местной достопримечательности не собирается. Есть идея оформить в такой же сказочной тематике стены дома. Первыми их украсят...
 
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