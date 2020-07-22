СВЯТАЯ РУСЬ 35+: В СОЛТАНОВЩИНЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕХДНЕВНЫЙ СЛЕТ

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, на приходской территории храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района завершился трехдневный слет в рамках программы «Святая Русь», реализуемой под руководством настоятеля этой религиозной общины протоиерея Олега Абрамовича.





После Божественной литургии отец Олег поздравил всех собравшихся в храме с праздником. Активу прихода вручили награды и подарки, а затем всех ждала трапеза, где участники слета смогли в душевной обстановке пообщаться друг с другом и обсудить планы на будущее.

Обычно в рамках программы «Святая Русь» проводятся молодежные слеты, но на этот раз большинство участников встречи в Солтановщине принадлежали к возрастной категории 35+, хотя, конечно, и сейчас не обошлось без участия детей и молодежи. На слет приехали люди, которые в свое время с энтузиазмом подключились к деятельности несвижского братства Преображения Господня. Основатель и духовник братства — протоиерей Олег Абрамович.

По словам отца Олега, «взрослый» слет планировался давно.

— Нам хотелось не только организовать досуг для тех, кому за 35, но и показать молодежи яркие примеры активного образа жизни старших, — говорит священник.

На празднике каждый желающий смог показать свои таланты — кулинарные и, разумеется, артистические.

Рассказывает отец Олег:

— Особо хочется отметить Михаила Михайловича Петрученю, нашего приходского чтеца. В этот раз он музицировал и пел под баян, игру на котором освоил совсем недавно. Михаил Михайлович часто выступает в составе певческого самодеятельного коллектива «Оптимисты», состоящего из ветеранов труда, проживающих в Несвижском районе. Хор выступает перед различными аудиториеями на Несвижчине и за ее пределами, в частности, дает благотворительные концерты в домах-интернатах. «Оптимисты» не раз занимали призовые места на республиканских и международных конкурсах.

Участниками слета стали около 50 человек из Несвижского и Барановичского районов, а также Бреста.