ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

СВЯТАЯ РУСЬ 35+: В СОЛТАНОВЩИНЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕХДНЕВНЫЙ СЛЕТ

22.07.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В воскресенье 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, на приходской территории храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района завершился трехдневный слет в рамках программы «Святая Русь», реализуемой под руководством настоятеля этой религиозной общины протоиерея Олега Абрамовича.

СВЯТАЯ РУСЬ 35+: В СОЛТАНОВЩИНЕ СОСТОЯЛСЯ ТРЕХДНЕВНЫЙ СЛЕТ

После Божественной литургии отец Олег поздравил всех собравшихся в храме с праздником. Активу прихода вручили награды и подарки, а затем всех ждала трапеза, где участники слета смогли в душевной обстановке пообщаться друг с другом и обсудить планы на будущее.

Обычно в рамках программы «Святая Русь» проводятся молодежные слеты, но на этот раз большинство участников встречи в Солтановщине принадлежали к возрастной категории 35+, хотя, конечно, и сейчас не обошлось без участия детей и молодежи. На слет приехали люди, которые в свое время с энтузиазмом подключились к деятельности несвижского братства Преображения Господня. Основатель и духовник братства — протоиерей Олег Абрамович.

По словам отца Олега, «взрослый» слет планировался давно.

— Нам хотелось не только организовать досуг для тех, кому за 35, но и показать молодежи яркие примеры активного образа жизни старших, — говорит священник.

На празднике каждый желающий смог показать свои таланты — кулинарные и, разумеется, артистические.

Рассказывает отец Олег:

— Особо хочется отметить Михаила Михайловича Петрученю, нашего приходского чтеца. В этот раз он музицировал и пел под баян, игру на котором освоил совсем недавно. Михаил Михайлович часто выступает в составе певческого самодеятельного коллектива «Оптимисты», состоящего из ветеранов труда, проживающих в Несвижском районе. Хор выступает перед различными аудиториеями на Несвижчине и за ее пределами, в частности, дает благотворительные концерты в домах-интернатах. «Оптимисты» не раз занимали призовые места на республиканских и международных конкурсах.

Участниками слета стали около 50 человек из Несвижского и Барановичского районов, а также Бреста.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, на приходской территории храма Святой Живоначальной Троицы агрогородка
 
Новости дня
Новости культуры
 
Драконы, эльфы. богатыри. Гомельчанин создал сказочные ворота, возле которых теперь все фотографируются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика