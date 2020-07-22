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МАРТ не увидело нарушений в тендерах на съемки двух белорусских фильмов

22.07.2020 14:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли не нашло нарушений со стороны Минкульта касательно проведенных в начале июля тендеров на производство двух кинокартин. Об этом говорится в размещенных справках камеральной проверки ведомства.


Фото: unsplash.com

Проверка МАРТ была начата из-за жалоб ЗАО «Телевизионный продюсерский центр» на решения комиссии Министерства культуры о производстве двух фильмов. В справках камеральной проверки МАРТ в обоих случаях изучались факты наличия этих госзакупок в годовом плане, насколько был обоснован выбор процедуры закупки, соответствовали ли документы претендентов законодательству о госзакупках, а также давал ли заказчик разъяснения насчет необходимых для подготовки предложения документов. По всем этим пунктам ведомство не нашло нарушений законодательства о госзакупках со стороны заказчика — Министерства культуры Беларуси.

В начале июля этого года Министерство культуры Беларуси разместило тендер на производство нескольких фильмов, в том числе картины для детской и юношеской аудитории, а также кино, посвященного событиям современной жизни Беларуси. В итоге для первого фильма была выбрана экранизация биографии белорусского борца Алекандра Медведя под названием «Десять жизней Медведя», которую должна была снимать студия «Первая Киновидеокомпания». Для второго фильма министерству приглянулось предложение студии «Демарш-фильм» по экранизации романа белорусского писателя Виктора Мартиновича «Сфагнум». На решение комиссии в обоих случаях были поданы жалобы ЗАО «Телевизионный продюсерский центр», также принимавшего участие в тендере.

— Проведение данного открытого конкурса (в электронном виде) в настоящем виде полностью подрывает веру в законность данных решений, их справедливость. Теряется вера в гласность и прозрачность при осуществлении государственных закупок, возможность обеспечения развития конкуренции, предотвращение коррупции, эффективное расходование бюджетных средств, обеспечение справедливого и беспристрастного отношения к участникам, профессионализм, — говорится в тексте.

После подачи жалоб закупки были приостановлены.

Известный белорусский сценарист и продюсер Андрей Курейчик также раскритиковал как результаты июльских тендеров на производство нескольких фильмов, так и всю систему госзакупок в сфере кинопроизводства. Он назвал сметы победителей завышенными в несколько раз, процедуру их определения непрозрачной и порождающей возможность злоупотреблений, а также подверг критике отсутствие в комиссии профессионалов из киносферы.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси не нашло нарушений со стороны Минкульта касательно проведенных в начале июля тендеров на...
 
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