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В Браславском районе живут плавающие аисты. Хотя эти птицы вообще-то не плавают

08.08.2020 18:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Пушкаришки Браславского района заметили аистов, которые плавают по озеру. Ученые называют этот случай уникальным, так как аисты — не водоплавающие птицы, пишет «Браслаўская звязда».


В июне на Браславщине бушевал сильный ураган. В деревне Пушкаришки с дерева сорвало гнездо аистов, в котором были птенцы. Оно упало на землю на одном из подворий. Хозяева увидели, что там лежат два аистенка. Они еще даже не оперились.

Люди поместили гнездо на кучу кирпичей и посадили туда птенцов. Их родители кружили в небе, наблюдали за происходящим, но не решались приблизиться к людям.

Хозяева хутора и гости агроусадьбы выходили аистят: для них ловили головастиков, варили яйца и кашу. А однажды утром обнаружили в гнезде и взрослых аистов.

Птенцы окрепли и научились летать, добывать пищу. Людей подпускали к себе довольно близко. А однажды сильно всех удивили: сели на воду и спокойно, как ни в чем не бывало, поплыли.

Начальник научного отдела Национального парка «Браславские озера» Валерий Мицюн пояснил, что аисты не приспособлены к воде: у них нет специальных желез, чтобы делать перо непромокаемым, а на лапах нет перепонок.

Видео, на котором аисты плавают, специалиста не просто удивило, а повергло в шок. Валерий Мицюн показал этот ролик орнитологам из Академии наук, и те подтвердили: случай уникальный.

Ученые считают, что аисты таким образом копируют привычки своих соседей — водоплавающих птиц.

 
 
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В июне на Браславщине бушевал сильный ураган. В деревне Пушкаришки с дерева сорвало гнездо аистов, в котором были птенцы. Оно упало на землю на одном из подворий....
 
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