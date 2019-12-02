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Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года

03.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После сезонного студенческого «бума» спрос на долгосрочную аренду квартир в Минске снижался с каждым осенним месяцем. По итогам ноября количество запросов по поиску съемного жилья сократилось на 2,9%. Тем не менее, текущий уровень спроса можно назвать достаточно высоким, если посмотреть на состояние рынка в конце осени в прошлые годы.

То, что рынок ещё достаточно активный, подтверждает и динамика объёма предложения. Количество свободных квартир за месяц сократилось на 4,3%, при том, что в октябре был зафиксирован рост. Возможно, активизировалась прослойка арендаторов, которые ждали окончания сезонного ажиотажа, чтобы иметь больше возможностей для выбора.  

Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года

Динамика цен в ноябре 2019 года была разнонаправленной. Подорожала аренда 2- и 3-комнатных квартир, «однушки», напротив, в цене потеряли.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $272 (снижение к октябрю на 2,2%);

2-комнатные квартиры — $363 (рост на 1,7%);

3-комнатные квартиры — $470 (рост на 1,3%).

Любопытный факт: за последний год сильнее подорожали квартиры с тремя (+17%) и двумя (+13%) комнатами. Средний уровень цен на 1-комнатные квартиры за тот же период увеличился лишь на 4%. Происходящее можно объяснить демографическими сдвигами последних лет – сокращением числа студентов и увеличением количества пар и молодых семей, претендующих на более просторное жильё. 

География арендных ставок в ноябре 2019 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года

Инвестиционная привлекательность аренды в ноябре практически не изменилась. На данный момент индекс доходности находится у отметки в 6,4%, что более чем в два раза превышает показатели лучшего валютного депозита.


Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2019 года
 
Теги: Минск
 
 
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Желающих снять квартиру в белорусской столице уже не так много, как в конце лета, но объекты по привлекательной цене в базе объявлений по-прежнему не задерживаются.
 
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