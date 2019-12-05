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Золотовалютные резервы выросли на 28% с начала года

06.12.2019 09:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2019 года, по предварительным данным, составили 9,159 млрд долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Нацбанка.


Фото: Reuters

За ноябрь золотовалютные резервы снизились на 34,9 млн долларов (на 0,4%) после роста в октябре на 362,9 млн долларов (на 4,1%).

С начала года резервы выросли на 28%.

В ноябре снижение резервов обусловлено плановым исполнением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 193 млн долларов.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов способствовали покупка Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи и поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Нынешний уровень резервов, отмечают эксперты, обеспечивает уровень, необходимый для поддержания финансовой стабильности в стране. Минимальный рекомендуемый МВФ критерий — ЗВР должны покрывать два месяца импорта. По другим критериям речь идет о трех месяцах импорта. В месяц Беларусь импортирует товаров примерно на 3,5 млрд долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За ноябрь золотовалютные резервы снизились на 34,9 млн долларов (на 0,4%) после роста в октябре на 362,9 млн долларов (на 4,1%).
 
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