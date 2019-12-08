Активисту Петру Маркелову дали 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке в день выборов

Источник материала: Tut.by

Активист Legalize Belarus Петр Маркелов арестован на 14 суток. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».



Петр Маркелов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и „мелком хулиганстве“ во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов», — рассказали правозащитники.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Активист Петр Маркелов находился на избирательном участке в качестве наблюдателя. Он потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести трансляцию в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова отвезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), и позже отпустили.