|
Активисту Петру Маркелову дали 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке в день выборов
09.12.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активист Legalize Belarus Петр Маркелов арестован на 14 суток. Об этом
«Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и „мелком хулиганстве“ во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов», — рассказали правозащитники.
Напомним, инцидент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и "мелком хулиганстве" во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов», -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)