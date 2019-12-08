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Активисту Петру Маркелову дали 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке в день выборов

09.12.2019 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активист Legalize Belarus Петр Маркелов арестован на 14 суток. Об этом сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Петр Маркелов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и „мелком хулиганстве“ во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов», — рассказали правозащитники.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Активист Петр Маркелов находился на избирательном участке в качестве наблюдателя. Он потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести трансляцию в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова отвезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство), и позже отпустили.

 
 
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«Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и "мелком хулиганстве" во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов», -...
 
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