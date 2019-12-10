УКС Заводского района предложил квартиры для многодетных семей и силовиков. Цена «квадрата» нормируемой площади — 1370 руб. и 1410 руб.

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Жилой № 6 по генплану — 10-этажный, 4-секционный, рассчитан на 155 квартир. Объект строится с применением объемных блоков серии 3А-ОПБ.

Жилые помещения сдаются без внутренней отделки.

Строительство дома начато 11 октября 2019 года. Объект планируется к сдаче 11 мая 2020 года.

Согласно проектной декларации гражданам, состоящим на учете нуждающихся, предлагаются 123 квартиры. Жилые помещения в первую очередь будут предлагаться многодетным семьям по направлениям администраций района г. Минска. Среди них:

— 56 однокомнатных общей площадью 42,74 кв.м;

— 4 однокомнатные общей площадью 44,75 кв.м;

— 56 двухкомнатных общей площадью 58,29 вк.м;

— 3 двухкомнатные общей площадью 60,30 кв.м;

— 4 трехкомнатные общей площадью 85,69 кв.м.

32 квартиры в доме будут выделены по направлениям Министерства обороны своим сотрудникам, состоящим на учете нуждающихся по месту прохождения службы. В их числе:

— 16 однокомнатных общей площадью 42,74 кв.м;

— 16 двухкомнатных общей площадью 58,29 кв.м.

Купить новую квартиру у заказчика строительства в пределах нормативной площади можно за 1 370,19 руб./кв.м, сверхнормативной – за 1 970,00 руб./кв.м.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься с 16 декабря 2019 года.

Жилой дом № 5 по генплану — 16-этажный, 6 секционный серии М464-М, рассчитан на 380 квартир.

Жилые помещения, как и в доме № 6 по генплану, сдаются без внутренней отделки.

Строительство дома начато 18 ноября 2019 года. Нормативный срок завершения работ – 18 июня 2021 года.

Для заключения договоров долевого строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся, предлагаются 290 квартир. В первую очередь на строительство по направлениям администраций районов будут направляться многодетные семьи. Среди квартир:

—2 однокомнатные общей площадью 45,22 кв.м;

— 81 однокомнатная общей площадью 53,43 кв.м;

— 1 двухкомнатная общей площадью 63,50 кв.м;

— 31 двухкомнатная общей площадью 67,42 кв.м;

— 31 двухкомнатная общей площадью 68,12 кв.м;

— 75 двухкомнатных общей площадью 70,38 кв.м;

— 33 трехкомнатных общей площадью 94,81 кв.м;

— 33 трехкомнатных общей площадью 95,49 кв.м;

— 1 трехкомнатная общей площадью 101,43 кв.м;

— 2 трехкомнатные общей площадью 101,61 кв.м.

90 квартир будут выделяться по направлениям Министерства обороны сотрудникам, состоящим на учете по месту прохождения службы. В их числе:

— 15 трехкомнатных общей площадью 94,81 кв.м;

— 15 двухкомнатных общей площадью 67,42 кв.м;

— 15 двухкомнатных общей площадью 70,38 кв.м;

— 15 однокомнатных общей площадью 53,43 кв.м;

— 15 трехкомнатных общей площадью 95,49 кв.м;

— 15 двухкомнатных общей площадью 68,12 кв.м.

Стоимость строительства квадратного метра квартиры в пределах нормативной площади составляет 1 410,77 руб., сверхнормативной – 1 970,00 руб.

Заявления на строительство квартир долевым способом будут приниматься с 16 декабря.

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