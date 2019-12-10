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УКС Заводского района предложил квартиры для многодетных семей и силовиков. Цена «квадрата» нормируемой площади — 1370 руб. и 1410 руб.
11.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой № 6 по генплану — 10-этажный, 4-секционный, рассчитан на 155 квартир. Объект строится с применением объемных блоков серии 3А-ОПБ.
Жилые помещения сдаются без внутренней отделки.
Строительство дома начато 11 октября 2019 года. Объект планируется к сдаче 11 мая 2020 года.
Согласно проектной декларации гражданам, состоящим на учете нуждающихся, предлагаются 123 квартиры. Жилые помещения в первую очередь будут предлагаться многодетным семьям по направлениям администраций района г. Минска. Среди них:
— 56 однокомнатных общей площадью 42,74 кв.м;
— 4 однокомнатные общей площадью 44,75 кв.м;
— 56 двухкомнатных общей площадью 58,29 вк.м;
— 3 двухкомнатные общей площадью 60,30 кв.м;
— 4 трехкомнатные общей площадью 85,69 кв.м.
32 квартиры в доме будут выделены по направлениям Министерства обороны своим сотрудникам, состоящим на учете нуждающихся по месту прохождения службы. В их числе:
— 16 однокомнатных общей площадью 42,74 кв.м;
— 16 двухкомнатных общей площадью 58,29 кв.м.
Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься с 16 декабря 2019 года.
Жилой дом № 5 по генплану — 16-этажный, 6 секционный серии М464-М, рассчитан на 380 квартир.
Жилые помещения, как и в доме № 6 по генплану, сдаются без внутренней отделки.
Строительство дома начато 18 ноября 2019 года. Нормативный срок завершения работ – 18 июня 2021 года.
Для заключения договоров долевого строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся, предлагаются 290 квартир. В первую очередь на строительство по направлениям администраций районов будут направляться многодетные семьи. Среди квартир:
—2 однокомнатные общей площадью 45,22 кв.м;
— 81 однокомнатная общей площадью 53,43 кв.м;
— 1 двухкомнатная общей площадью 63,50 кв.м;
— 31 двухкомнатная общей площадью 67,42 кв.м;
— 31 двухкомнатная общей площадью 68,12 кв.м;
— 75 двухкомнатных общей площадью 70,38 кв.м;
— 33 трехкомнатных общей площадью 94,81 кв.м;
— 33 трехкомнатных общей площадью 95,49 кв.м;
— 1 трехкомнатная общей площадью 101,43 кв.м;
— 2 трехкомнатные общей площадью 101,61 кв.м.
90 квартир будут выделяться по направлениям Министерства обороны сотрудникам, состоящим на учете по месту прохождения службы. В их числе:
— 15 трехкомнатных общей площадью 94,81 кв.м;
— 15 двухкомнатных общей площадью 67,42 кв.м;
— 15 двухкомнатных общей площадью 70,38 кв.м;
— 15 однокомнатных общей площадью 53,43 кв.м;
— 15 трехкомнатных общей площадью 95,49 кв.м;
— 15 двухкомнатных общей площадью 68,12 кв.м.
Стоимость строительства квадратного метра квартиры в пределах нормативной площади составляет 1 410,77 руб., сверхнормативной – 1 970,00 руб.
Заявления на строительство квартир долевым способом будут приниматься с 16 декабря.
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УКС Заводского района предложил квартиры для многодетных семей и силовиков. Цена «квадрата» нормируемой площади — 1370 руб. и 1410 руб.
УКС Заводского района предложил квартиры в двух жилых домах № 6 по генплану и № 5 по генплану в границах пр. Партизанский — граница МАЗ — ул. Крупской — ул....
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