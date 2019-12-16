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Нужна господдержка. Румас рассказал, как довести до ума заводы в Светлогорске, Добруше и Шклове

17.12.2019 13:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре из реализуемых в Беларуси 34-х ключевых инвестиционных проектов требуют дополнительной господдрежки и переноса сроков ввода в эксплуатацию. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас после совещания у президента о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов.


Фото: пресс-служба президента

По его словам, дополнительная господдержка требуется трем проектам в сфере целлюлозно-бумажной промышленности: Светлогорскому ЦКК, Заводу газетной бумаги в Шклове и фабрике «Герой труда» в Добруше. Кроме того необходим перенос сроков завершения нового проекта по производству суконных тканей на «Камволе».

— Президент очень скрупулезно спрашивал о необходимости и обоснованности господдержки, так как на реализацию этих проектов предприятия и концерны запросили дополнительные бюджетные средства, как в случае с Добрушем и Шкловом, и перенос срока возврата ранее предоставленных средств, как в случае с «Камволем» и Светлогорском, — сказал Румас.

Доработка указов президента о господдержке займет до двух недель.

— Президент не поддержал эти документы в рабочем порядке, а отправил их на совещание, чтобы еще раз убедиться, что меры, которые просят предприятия в виде господдержки для окончания этих проектов, просчитаны и оптимальны, — пояснил премьер-министр.

Сергей Румас также сказал, что 22 проекта из 34, находящихся на контроле правительства, ввели в эксплуатацию, 12 из них вышли на проектную мощность.

Светлогорск

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы строили на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Предприятие нацеливалось ежегодно перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлюлозы на сумму около 300 млн долларов.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Генподрядчиком выступала китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались, генподрядчик не выполнял обязательства. Предприятие каждый раз оказывалось в эпицентре скандалов. То китайцы укладывали забракованную кабельную продукцию, то местные жители возмущались зловонием из-за завода. Летом 2019 года контракт с генподрядчиком был расторгнут. Реализацию проекта Светлогорский ЦКК завершал самостоятельно с привлечением белорусских подрядных организаций.

В настоящее время завод работает устойчиво. Средняя суточная производительность находится на уровне 80% от проекта, сказал Румас. По данным концерна «Беллеусбумпром», с начала года произведено более 136 тыс. тонн целлюлозы с высокой степенью белизны. Объемы производства за год увеличились более чем в 2 раза, экспорт тоже в 2 раза, заработная плата выросла в 1,7 раза, рентабельность продаж составляет 17,7%.

По словам Румаса, фактически объект готов к вводу в эксплуатацию: устранены замечания надзорных органов, получены шесть заключений из девяти необходимых. Но чтобы завершить все процедуры и ввести завод в эксплуатацию, необходима помощь государства в виде переноса сроко возврато кредитов.

За последние годы в модернизацию Светлогорского ЦКК было инвестировано 800 млн долларов.

Добруш

Возведением завода по производству мелованных и немелованных видов картона в Добруше на базе бумажной фабрики «Герой труда» занималась китайская корпорация «Сюань Юань», контракт с которой был расторгнут в 2018 году. Бывший премьер-министр Андрей Кобяков констатировал, что китайская компания не имела опыта реализации таких крупных проектов.


Фото: Иван Кузменков, gp.by

Новый производственный комплекс в Добруше планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году и в 2022-м выйти на проектную мощность, сказал Сергей Румас. Ранее сообщалось, чтобы сдать объект в эксплуатацию, нужно еще 80 млн долларов.

В проект уже вложено 265 млн долларов, сообщил глава КГК Леонид Анфимов.

Шклов

Не вышло на контрактные параметры производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов на базе Завода газетной бумаги в Шклове. В настоящее время линия работает в круглосуточном режиме, но выпускает альтернативные виды продукции.

По данным «Беллесбумпрома», на новом производстве из целлюлозы, полученной в Светлогорске, производятся различные виды бумаг, в том числе для упаковки пищевых продуктов. С начала года выпущено более 14 тыс. тонн различных видов бумаги, 83% реализовано на экспорт. Рентабельность продаж вышла почти на 8%.


Фото: 1prof.by

Для обеспечения возможности производства бумаги-основы требуемого качества необходима доработка отдельных узлов и агрегатов. Подготовлен проект указа с мерами, позволяющими выйти на проектную мощность в 2022 году.

Ранее инвестиции в новый проект Завода газетной бумаги в Шклове оценивались в примерно 100 млн долларов.

В «Беллесбумпроме» видят «огромные перспективы» развития целлюлозно-бумажной отрасли. «Спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки это использовать», — считают в концерне.

При выходе всех новых производств на проектные мощности, уже в 2022 году дополнительный экспорт продукции составит 527 млн долларов, выпуск импортозамещающей продукции — 48 млн долларов. Кроме того, будет обеспечен выход на положительное внешнеэкономическое сальдо по целлюлозно-бумажной продукции республики в сумме 260 млн долларов. Экономия валюты составит 575 млн долларов, заверяют в «Беллесбумпроме».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Четыре из реализуемых в Беларуси 34-х ключевых инвестиционных проектов требуют дополнительной господдрежки и переноса сроков ввода в эксплуатацию. Об этом заявил...
 
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