В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи

По ул. Налибокской продавалось право аренды на 5 лет (но потом его можно продлить) на земельный участок общей площадью 1,3 га. Он предназначен для проектирования и строительства помещения спортивного, физкультурного, лечебно-оздоровительного, бытового назначения, предприятия общественного питания до 100 мест – не менее 60% общей площади здания. Кроме того, нужно будет построить паркинг не менее, чем на 150 м/мест.

Итоговая стоимость лота отличается от первоначальной всего на 5% и составила 364,2 тысячи рублей.