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В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи

19.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся электронный аукцион по продаже права аренды на земельные участки. Из представленных 5 лотов торги состоялись только по двум: по ул. Налибокской и Матусевича. Итоги аукциона — в статье.

В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи
Фото использовано для иллюстрации

По ул. Налибокской продавалось право аренды на 5 лет (но потом его можно продлить) на земельный участок общей площадью 1,3 га. Он предназначен для проектирования и строительства помещения спортивного, физкультурного, лечебно-оздоровительного, бытового  назначения, предприятия общественного питания до 100 мест – не менее 60% общей площади здания. Кроме того, нужно будет построить паркинг не менее, чем на 150 м/мест. 

Итоговая стоимость лота отличается от первоначальной всего на 5% и составила 364,2 тысячи рублей.

В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи

По ул. Матусевича продавалось право аренды сроком на 5 лет (но потом его можно продлить) на земельный участок общей площадью 0,37 га. Он предназначен для строительства объекта физкультурно-оздоровительного назначения в парке «Тиволи». В составе объекта строительства – фитнес-центр, ресторан (кафе) до 60 пос. мест. 

Итоговая стоимость лота – 293 тысячи рублей.

В парке «Тиволи» и на ул. Налибокской в Минске появятся новые ФОКи

Оба лота выставлялись на торги повторно. Как рассказали сотрудники Минского городского центра недвижимости, в этом году подобных аукционов больше проводиться не будет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня состоялся электронный аукцион по продаже права аренды на земельные участки. Из представленных 5 лотов торги состоялись только по двум: по ул. Налибокской и...
 
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