«Купил участок с аукциона, но денег строиться нет». Что делать, если не подрасчитал силы

Источник материала: realt.by

В новом обзоре рубрики «Вопрос-ответ» на Realt.byразбираем непростые ситуации, которые наши читатели обсудили с экспертами рынка. Из последних поднятых тем – раздел имущества, продажа земли и постановка на учет нуждающихся. Свой вопрос юристам и риэлтерам можно задать здесь , консультации бесплатны.

Читатель Realt.byАлександр обратился к экспертам с жизненным вопросом: «Живу с женщиной 10 лет, официально не расписаны. В процессе жизни я купил квартиру, сделал ремонт, мебель и бытовую технику. Женщина проживает постоянно на моей территории, не прописана, не зарегистрирована. Имеет ли право на мою собственность и на ремонт, мебель, если мы прекратили отношения?».

Отвечает адвокат Александр Солопов :

— Если все указанные блага купили именно вы, то по общему правилу она претендовать на квартиру, ремонт, мебель и бытовую технику не может. Однако я не могу исключить, что все же сожительница может создать вам трудностей (даже если в конечном итоге спор не выиграет), пытаясь доказать, что все приобретенное вами имущество является совместной собственностью, утверждая, что и она вкладывала свои средства в приобретение собственности. Шансы на это малы, но случаи в практике бывали.

Интересный вопрос нашим экспертам задал пользователь Realt.by под ником kon_niko. Мужчина приобрел участок с аукциона площадью 15 соток в Дзержинском районе для строительства частного дома. Однако обстоятельства изменились, и деньги, отложенные на стройку, были потрачены. Теперь собственник не знает, как быть: «Как я могу продать участок без коммуникаций? Что можно сделать?».

Отвечает менеджер по загородной недвижимости АН «Твоя Столица» Лариса Самусенкова :

— По нашему законодательству вы не можете продать участок без строения (а не без коммуникаций). Строение необязательно должно быть законченным. Достаточно сделать фундамент и документально законсервировать строение. С зарегистрированной консервацией участок продавать можно. Подводить коммуникации не нужно.

Юлия из Витебска с супругом состояли в очереди на улучшение жилищных условий как многодетная семья, но из-за дарственной родителей семью сняли с очереди. Женщина не понимает, законно ли это: «В 2016 году мои родители предложили оформить дарственную на квартиру и дачу, которые находятся в Оршанском районе. Тогда же я обратилась за консультацией к специалисту горисполкома с вопросом, повлияет ли договор дарения на очередь. Мне ответили, что не повлияет, с учета не снимут. Договор оформили. Сейчас (в 2019-м) мы подали документы как многодетная семья на льготную очередь. В этом же году, немного ранее, была продана дача, а квартира возвращена родителям снова по договору дарения. В горисполкоме сказали, что из-за дарственных мы не можем участвовать в льготной очереди, т.к. общая площадь двух отчужденных помещений 110 квадратов. И с льготной очереди нас сняли. Правомерно ли это?».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В вопросе четко не прослеживается, что имеется ввиду под снятием с льготной очереди. Непосредственно снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, или Вы написали заявление на включение в списки на получение господдержки (льготного кредита, субсидии) и Вам в такой поддержке отказали.

Если речь идет непосредственно о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, то само по себе получение в дар жилого помещения (квартиры) не является основанием для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Вместе с тем юрист отметил, что жилое помещение учитывается только в том случае, если находится в населенном пункте по месту принятия на учет (исключение составляет только Минск, где учитывается еще и Минский район).

— Так как Вы приняли в дар жилое помещение в другом населенном пункте, то есть не по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, хоть данное приобретение и было улучшением жилищных условий, однако основания для признания Вас нуждающимися в улучшении жилищных условий, исходя из описанной ситуации, отпасть не должны были в любом случае, что Вам абсолютно правильно и подтвердил специалист местного исполнительного комитета.

Это же касается и последующего отчуждения данного жилого помещения, то есть возврат квартиры назад родителям путем дарения никоим образом не является основанием для снятия Вас с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Что касается дачи, то и она не могла повлиять на снятие семьи с очереди нуждающихся, так как является жилым помещением временного (сезонного) пребывания.

— Соответственно, если Вас сняли с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за отчуждения дачи и квартиры, то это неправомерно, и Вы можете смело обжаловать данное решение в вышестоящем органе, — считает Дмитрий Хмыль.

Другое дело, если речь идет о господдержке.

— Применительно к господдержке учитываются жилые помещения, находящиеся и (или) отчужденные кредитополучателем и (или) членами его семьи в течение 3 лет до заключения кредитного договора на всей территории, а не только по месту постановки на учет. Что касается отчуждение дачи, то, опять же, так как дача не является жилым помещение, а является местом для временного (сезонного) пребывания, то общая площадь дачи не вычитается. Однако так как дача была продана в этом же году, то продажа дачи могла повлиять на отнесение Вашей семьи к категории малообеспеченных граждан. Соответственно применительно к вопросу господдержки дарение квартиры и продажа дачи могли послужить причиной к отказу в таковой.

В любом случае, если Вам отказали в господдержке, то должны были выслать письменный мотивированный отказ с указанием соответствующих норм. Если Вы в данном ответе сомневаетесь, можете обратиться по данному вопросу в вышестоящий орган, — пояснил Дмитрий Хмыль.

С подробным ответом юриста можно ознакомиться здесь .

Читательница Ася просит помочь разобраться в ситуации с чеками «Жилье». Вопрос такой: «В 1997 году решила приватизировать квартиру чеками «Жилье». На тот момент в квартире проживало 6 человек. Я, мой муж, ребенок, мой отец, моя мать, моя сестра. Пять человек (кроме малыша) дали согласие на приватизацию квартиры на мое имя и отдали свою квоту. Вскоре из квартиры выписались мои родители и сестра. На данный момент родителей уже нет. Я развелась с мужем, и он выписался из квартиры. В настоящее время я хочу продать эту квартиру, чтобы купить новую. Имеет ли бывший муж какие-то права на приватизированную квартиру, если тогда он внес небольшое количество чеков? И если да, то какие варианты решения проблемы?».

Отвечает директор АН «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Все имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым имуществом. Если в приватизации участвовали чеки «Жилье», иное вы можете установить только судом.

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