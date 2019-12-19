"Квадрат" от €1000, но за вид на море цена может сильно вырасти. Стоит ли покупать квартиру в Черногории

- В 1979 году в Черногории произошло землетрясение магнитудой в 7 баллов по шкале Рихтера. Погибло более 100 человек. И поэтому сейчас застройщики делают особый упор на качество строительства и сейсмоустойчивость, - делится Вячеслав. – В строительном законодательстве Черногории официально прописали требование, что каждое строение должно выдержать землетрясение до 9,5 балла. Это влияет на себестоимость квадратного метра жилья. Сегодня «квадрат» в качественных жилых домах можно купить от 1600 до 2400 евро.

В Черногории заботятся не только о качестве строительства, но и о рисках покупки метров в новостройках. Во избежание потери денег покупателей в случае недобросовестности застройщика, когда его объект превращается в долгострой, действует система оплаты 30-30-30-10. Что это значит? При заключении договора на покупку жилья на стадии котлована человек платит застройщику лишь 30% стоимости квартиры. Еще 30% вносится по завершению грубых работ, когда бетонная коробка возведена. После завершения отделки еще 30%. И последние 10% после того, когда покупателю передается право собственности.

- По ходу возведения цены, естественно, растут. В одном из наших проектов на стадии котлована метр стоил 1600 евро. На верхних этажах мы продавали метр за 2000. В итоге на стадии отделки цены выросли в среднем на 300 евро, - рассказывает Вячеслав. – Также есть вероятность не успеть купить квартиру на понравившемся этаже с лучшим видом из окна, так как до того, как квартиры появятся в открытой продаже, еще на этапе проектирования к застройщику приходят люди, которые берут объемом. То есть появляется покупатель, который готов выкупить 20 апартаментов сразу для дальнейших манипуляций (перепродажа, сдача в аренду и так далее). Для них формируется особая цена, но все с такой же системой оплаты в 30-30-30-10. Оставшиеся квартиры застройщик отдает в розницу. Но и там первыми уходят квартиры с наилучшей планировкой, на верхних этажах и с видом на море.