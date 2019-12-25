«Я — риэлтер, и мне есть, чем гордиться». Олег Вольштейн в большом разговоре о проблемах и путях развития риэлтерского сообщества в международном масштабе

Мнение о тарификации услуг риэлтера: «Изобретение велосипеда никогда не приводило ни к чему хорошему»

— Чего не хватает белорусскому риэлтерскому сообществу, чтобы развиваться и двигаться вперед?

— Я считаю, что первое серьезное препятствие на этом пути — жесткое законодательное регулирование. В свое время законодательство помогло очистить рынок от беспредела, но сейчас ограничения, наложенные государством зачастую мешают здоровому развитию рынка. Невозможно прописать весь перечень услуг, которые я должен оказать клиенту. В итоге для клиента совершенно непонятно, за что конкретно он платит и из чего складываются тарифы, — рассказал Олег Вольштейн. — Есть общемировая практика, и я не понимаю. Почему мы идем каким-то иным путем? Изобретение велосипеда никогда не приводило ни к чему хорошему. Весь мир работает по принципу договорного процента от сделки, а мы вынуждены приспосабливаться к тарифам, которые сегодня уже стали неактуальными. Это мешает потребителю понять, за что конкретно он платит агентству недвижимости, и мешает риэлтеру понятно продавать свою услугу. Ведь для чего нужен риэлтер? Для продавца он нужен, чтобы продать недвижимость максимально дорого и быстро, а для покупателя он нужен, чтобы эту недвижимость купить, не заплатив выше рыночной цены и не иметь юридических проблем в будущем. Как можно тарифицировать эти услуги, мне непонятно. Белорусы уже привыкли к тому, что многие услуги тарифицированы, то, когда приезжают зарубежные клиенты и коллеги и узнают про тарифы, они, мягко говоря, в шоке.

Поэтому я полагаю, что именно вот этот наш «особый путь» является тормозом развития риэлтерской деятельности. Это мешает прийти к саморегулированию и партнерским сделкам. Это мешает потребителю заплатить ту самую взвешенную рынком цену за услугу.

— Как партнерские сделки проводятся во всем мире и как агентства недвижимости решили вопрос с оплатой таких сделок?

— Например, в США, Украине, Россииоплата риэлтерских услуг составляет примерно от 4% до 6% от суммы сделки. И если это партнерская сделка, то каждое агентство недвижимости «берет» половину (2-3%). Такая схема понятна и продавцам, и покупателям.

У нас же поделить деньги между риэлтерами очень сложно, несмотря на то, что мы уже разработали схему оплаты партнерских сделок, и она работает. В Беларуси постепенно партнерские продажи становяться популярны и выходят на профессиональный рынок недвижимости. Международный опыт показывает, что мы так или иначе к этому придем, потому что за этим будущее.

Разговаривая с коллегами, я встретил полное одобрение партнерских продаж. Но почему-то все ждут, когда этот процесс наладит кто-то другой. Но, как и в любом деле, нужно всегда начинать с себя. Поэтому я призываю директоров агентств недвижимости активнее включаться в этот процесс. Мы приглашаем всех риэлтеров Беларуси объединиться в партнерских продажах, и я уверен, что наша природная дисциплинированность даст фантастический результат.

— Какие гарантии готовы предоставить профессиональные сообщества для потребителей и участников рынка?

— Недавно я видел в одной из социальных сетей очень интересный флешмоб. Все специалисты, которые состоят в Ассоциации риэлтеров Украины, поставили у себя на аватарке «Я риэлтер АСНУ, и этим горжусь». Это значит, что состоять в этой организации — это уже некий стандарт качества, обязательный элемент работы. Любой покупатель первым делом спросит своего риэлтера, состоит ли он в ассоциации. Если нет, то сразу возникают сомнения в качестве его работы и уровне профессионализма. Я тоже принадлежу к Белорусской Ассоциации Недвижимости, и мне есть чем гордиться.

В Беларуси роль гарантапыталось взять на себя обязательное лицензирование, но, как показывает практика, это не работает в полной мере. Думаю, что и государственные органы уже понимают, что зарегулированность мешает развитию бизнеса.

— Что дает в настоящее время подписание соглашений с международными профессиональными сообществами и к чему это может привести в будущем?

— Я уже рассказывал, что мы готовимся к проведению международного форума. Сейчас ведем переговоры с Ассоциациями риэлтеров США, России и Украины. Планируется, что мы сможем аккумулировать тот бесценный международный опыт, который будет получен. Чего только стоит 100-летний опыт американских коллег, и это только один из многочисленных аспектов. Даже при простом общении внутри профессионального сообщества иногда можно почерпнуть много полезной информации. Да и эмоциональное единение играет огромную роль, потому что понимаешь, что ты не капля в море, а часть чего-то большего. Что есть люди, у которых такие же проблемы, и они так же ищут пути их решения.

Риэлтеры в Беларуси все никак не могут понять, что они друг другу не конкуренты. Конкуренты — это клиенты, серый рынок и государство. Удивляет, правда? Я объясню. Сегодня никто не заставляет людей идти за помощью в агентство недвижимости, люди могут сами и покупать, и продавать недвижимость. И поэтому они являются конкурентами для риэлтеров. Тут можно много говорить, но нас не всегда слышат или слышат не то, что мы говорим.

В нашем профессиональном сообществе люди пока, не научились доверять друг другу, мы боремся друг с другом, иногда жалуемся друг на друга в госорганы. Только тогда,когда риэлтеры поймут, что мы друг другу партнеры и у нас одна общая цель, тогда мы и сможем сформировать реальное профсообщество, которое будет соблюдать правила ими же разработанные. Будущее именно за этим.

— Что нужно изменить в белорусском законодательстве, чтобы сотрудничать с риэлтерскими организациями других стран?

— Нужно унифицировать законодательство, и это станет серьезным основанием для международного сотрудничества. Тогда и сделки между странами станут значительно проще, — считает Олег Вольштейн. — В основе унифицирования на самом деле лежит саморегулирование. При этом основная проблема — в сознании риэлтеров. Если риэлтерское сообщество действительно объединится, то мы сможем уйти в «свободное плавание».

Например, никто сейчас не регулирует цены на парикмахерские услуги. При этом есть как очень дорогие парикмахерские, так и очень дешевые. И в тех, и в других есть свои клиенты. Так же и в риэлтерской сфере. Бояться, что, если отменить регулирование, агентства недвижимости взвинтят цены, не нужно. Уровень цен определит рынок: потребитель не заплатит больше, чем он может, — это невозможно. Именно на таких стандартах работает международный рынок.

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на все различия между странами и в законодательной сфере, и в обществе, на самом деле все очень просто: риэлтер — это, в первую очередь, психолог. Он также обязан быть экономистом, маркетологом и юристом, этакий человек-оркестр. Так и в Америке, и в Африке, и в Беларуси.