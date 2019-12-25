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Беларусь в январе посетит Госсекретарь США

26.12.2019 00:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале следующего года Беларусь с официальным визитом посетит Госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщило издание Foreign Policy.

Визит Помпео ожидается в январе. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Напомним, в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют „последней диктатурой Европы“, выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью — отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», — пишет Foreign Policy.

Отношения Беларуси и США

Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в санкционном списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.

В конце октября 2018 года в Беларусь прилетал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который назвал Беларусь «частью бастиона, защищающего от российского неоимпериализма». Тогда Лукашенко заявил, что рассчитывает, что это будет действительно исторический визит, «с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».

В ноябре прошлого года Минск посетили бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор.

В марте и июле 2019 года Беларусь посетил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Чиновник отмечал, что визиты представителей США в Беларусь будут происходить регулярно, «как это имеет место в нормальных отношениях США с другими странами». В августе в Минск с двухдневным визитом прилетала делегация конгресса США.

 
Теги: Минск
 
 
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Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода - в августе в Минск прилетал...
 
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