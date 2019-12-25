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Беларусь в январе посетит Госсекретарь США
26.12.2019 00:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале следующего года Беларусь с официальным визитом посетит Госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщило издание
Визит Помпео ожидается в январе. Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Напомним, в августе в Минск
«Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют „последней диктатурой Европы“, выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью — отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее», — пишет Foreign Policy.
Отношения Беларуси и США
Отношения Беларуси и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.
В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей были
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей
В последнее время в Беларусь все чаще приезжают официальные представители США.
В конце октября 2018 года в Беларусь прилетал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, который
В ноябре прошлого года Минск
В марте и июле 2019 года Беларусь посетил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. Чиновник
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Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода - в августе в Минск прилетал...
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