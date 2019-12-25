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"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за $460 тысяч продается необычный "черный коттедж"

26.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На Цнянке за $460 тысяч выставлен на продажу очень необычный коттедж. Облицованный черной плиткой, с панорамными окнами — он виден издалека. Собственник коттеджа в интервью журналисту Realt.by рассказал, что в этом доме нужно не жить, а работать. О том, как организован «черный дом»-офис, читайте в репортаже.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

Сумасшествие было полное: мы хотели в Минске построить коттедж в стиле Хундертвассера

На участке площадью 8 соток стоит очень необычный для Беларуси коттедж. Он действительно виден издалека, и проехать мимо, не оглянувшись, невозможно.

— У меня есть достаточно большой опыт строительства различных объектов недвижимости. И в силу жизненного опыта мы всегда строили дома в классическом стиле, как в Беларуси, так и за рубежом. Однако в прошлом году по рабочим вопросам мы много сотрудничали с Голландией и увидели, что в Европе стал очень популярен другой стиль домов, с эксплуатируемой кровлей. Я посмотрел, как мои друзья с помощью латышского архитектора построили похожий дом в Раубичах. Но у них участок значительно больше, поэтому коттедж выглядит и воспринимается немного иначе.

Сначала я хотел на участке реализовать нечто совершенно новое для Беларуси — дом, близкий по архитектуре к проектам австрийского художника-архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. У этого архитектора в Австрии есть несколько культовых сооружений, в том числе строения без единой прямой линии.

Сумасшествие было полное: мы хотели в Минске построить коттедж в стиле Хундертвассера, где даже полы могут быть не параллельными. Наш архитектор долго крутил пальцем у виска, но проект стал разрабатывать. Однако мы сразу столкнулись с непреодолимой трудностью — небольшой размер участка. На такой территории что-то столь уникальное не вписывалось никак, сколько мы ни крутили нарисованную 3D-модель. 

После этого приняли решение все-таки выбрать нечто более традиционное, в скандинавском стиле. В этот раз я решил разрабатывать проект самостоятельно, без помощи какого-либо архитектора. Дизайн интерьера, кстати, тоже делали собственными силами.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

— Когда я проектировал этот дом, мне хотелось, чтобы его пропорции были близки к пропорциям Каабы (мусульманская святыня в виде черного куба во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке — прим. авт.), — пояснил собственник дома. — Снаружи мы практически воспроизвели эту мусульманскую святыню и по цвету, и по форме. Поэтому, кстати, первое время этот коттедж между собой называли каабой. Сейчас, правда, мы его называем "черным домом" - по цвету облицовочной плитки.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

«Было несколько нестандартных покупателей, но я бы, наверное, не стал продавать этот дом под жилье»

По словам собственника коттеджа, дом изначально строился не для жизни. Тем не менее, к дому подведены все коммуникации, есть автономная канализация, сигнализация, отдельная мощная линия интернета, наружное и внутреннее видеонаблюдение. Количество парковочных мест — около 20.

— У нас есть здание в традиционном стиле в Масюковщине на таком же удалении от МКАД, и я понимал, что здесь будет удобно разместить офис, — рассказал продавец. — Вообще я с трудом понимаю архитекторов, которые разрешают размещать жилье так близко к дороге без шумоизоляционных щитов. Как здесь решен вопрос экологии? Я как раз сейчас занимаюсь этими вопросами для городов Беларуси и могу с уверенностью сказать, что в Европе везде установлены шумовые экраны, которые защищают дома от дороги. 

Поэтому лично для меня было совершенно понятно, что на таком приближении к МКАД жить совершенно невозможно. Но для офисов это хорошее место, и мы решили здесь реализовать необычный и функциональный проект, чтобы иметь еще одную шикарную внутреннюю локацию.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

В доме есть приточно-вытяжная вентиляция, используется система кондиционирования. Привычных батарей нет — все вмонтированы в пол. Панорамные окна еще больше увеличивают пространство.

— Если вы так много сил и средств потратили на строительство этого дома, то почему сейчас его продаете?

— Мы планировали в этом коттедже разместить сотрудников одного из собственных стартапов. Но парадигма в какой-то момент сменилась, в этой теме мы стали работать с Европой, поэтому размещать сотрудников в Минске стало нелогично. В итоге этот коттедж остался свободен.

Я прекрасно понимаю, что «черный дом» не подходит для жилья. Было несколько нестандартных покупателей, которые интересовались домом для себя, но я бы хотел подчеркнуть, что это пространство задумывалось под офисы, размещение какой-то компании. Я бы, наверное, даже не стал продавать его под жилье.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

«Иногда у меня спрашивают, из чего складывается такая цена — на самом деле, все очень просто»

Дом абсолютно новый. Для размещения офиса здесь есть все условия: есть рабочее пространство open-space, где могут разместиться до 16 человек, кабинет-переговорная с красивым панорамным окном, две кухни, обеденная зона, два санузла с душевыми кабинами. На первом этаже есть просто большое open-space помещение, которое можно оборудовать по собственному усмотрению.

— Иногда у меня спрашивают, из чего складывается такая цена коттеджа. На самом деле, все очень просто. Участок стоил около $110 тысяч, во время строительства мы не экономили на материалах — такой дом это обуславливает. Вот и получилось, что сантехника у нас итальянская, плитка и на первом, и на втором этаже дизайнерская, из лимитированных коллекций. Даже решеточка на конвекторах в полу сделана из ценных пород дерева. Но другую в этот дом уже не было смысла даже покупать. 

Везде сделаны автоматизированные жалюзи, тройной стеклопакет, суперзвукоизоляция. В коттедже эксплуатируемая кровля, учтены все противопожарные нюансы, сделана дорогая оцинкованная лестница. На крыше, правда, нужно ставить «живой» экран, озеленять, но все это при желании будет делать новый собственник.

К тому же в здание проведен отдельный оптоволоконный кабель, заключен договор с «Белтелекомом». Мы же изначально рассчитывали здесь разместить IT-сотрудников, поэтому интернет просто «летает».

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

— На участке за домом есть фундамент для склада, беседки или террасы. Под фундаментом вырыто дренажное поле, поэтому даже в периоды сильных паводков на участке не будет воды, — рассказал продавец.

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"

— Мы хотели сделать особенный архитектурный проект, и я считаю, что у нас это получилось, — пояснил собственник дома. — Участок тоже выбирали самый лучший с точки зрения размещения и транспортной доступности. В итоге получился уникальный коттедж для бизнеса или небольшой IT-компании. 

"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за 0 тысяч продается необычный "черный коттедж"
 
Теги: Минск
 
 
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На Цнянке за $460 тысяч выставлен на продажу очень необычный коттедж. Облицованный черной плиткой, с панорамными окнами — он виден издалека. Собственник коттеджа в...
 
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