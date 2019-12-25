"Здесь надо не жить, а работать". На Цнянке за $460 тысяч продается необычный "черный коттедж"

Сумасшествие было полное: мы хотели в Минске построить коттедж в стиле Хундертвассера

На участке площадью 8 соток стоит очень необычный для Беларуси коттедж. Он действительно виден издалека, и проехать мимо, не оглянувшись, невозможно.

— У меня есть достаточно большой опыт строительства различных объектов недвижимости. И в силу жизненного опыта мы всегда строили дома в классическом стиле, как в Беларуси, так и за рубежом. Однако в прошлом году по рабочим вопросам мы много сотрудничали с Голландией и увидели, что в Европе стал очень популярен другой стиль домов, с эксплуатируемой кровлей. Я посмотрел, как мои друзья с помощью латышского архитектора построили похожий дом в Раубичах. Но у них участок значительно больше, поэтому коттедж выглядит и воспринимается немного иначе.

Сначала я хотел на участке реализовать нечто совершенно новое для Беларуси — дом, близкий по архитектуре к проектам австрийского художника-архитектора Фриденсрайха Хундертвассера. У этого архитектора в Австрии есть несколько культовых сооружений, в том числе строения без единой прямой линии.

Сумасшествие было полное: мы хотели в Минске построить коттедж в стиле Хундертвассера, где даже полы могут быть не параллельными. Наш архитектор долго крутил пальцем у виска, но проект стал разрабатывать. Однако мы сразу столкнулись с непреодолимой трудностью — небольшой размер участка. На такой территории что-то столь уникальное не вписывалось никак, сколько мы ни крутили нарисованную 3D-модель.

После этого приняли решение все-таки выбрать нечто более традиционное, в скандинавском стиле. В этот раз я решил разрабатывать проект самостоятельно, без помощи какого-либо архитектора. Дизайн интерьера, кстати, тоже делали собственными силами.