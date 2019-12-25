Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Герметизация при высоких температурах с Soudal Переменчивая погода средней полосы обязывает серьезно относиться ко всему, что связано с отоплением помещений. В некоторых регионах уже с октября температура...

Переменчивая погода средней полосы обязывает серьезно относиться ко всему, что связано с отоплением помещений. В некоторых регионах уже с октября температура воздуха опускается ниже ноля, и отопительные котлы, печи, батареи используются каждый день. Чтобы они функционировали бесперебойно, не ломались и не подводили в самый неподходящий момент, важно еще на этапе монтажа и установки ответственно подойти к процессу и использовать только специализированные строительные материалы. Высокотемпературный силикон от SOUDAL, это своего рода эластичная жидкая прокладка. Он заменяет любые уплотнители. Пробку, войлок, бумагу, асбест и резину. Это средство устойчиво к высоким, до 285 градусов, температурам, поэтому отлично подойдет для герметизации отопительных котлов, печей, кухонного оборудования, систем кондиционирования воздуха.Еще одним несомненным преимуществом является стойкость к воздействию топлива, масел и смазок, жиров, морозостойких жидкостей и многих других химических веществ, которые могут использоваться в такого рода оборудовании. Высокотемпературный силикон от SOUDAL прост в использовании, так как не требует грунтовок и активаторов и обладает отличной адгезией к металлу, стеклу и керамике.Для швов, которые подвергаются воздействию очень высоких температур, SOUDAL рекомендует использовать Герметик для печей. Этот состав выдерживает температуру до 1500 градусов и создает твердый шов, подходящий для недвижимых соединений, который после высыхания не крошится и не трескается. Исключительная адгезия ко всем пористым поверхностям, бетону, строительной керамике, камню, чугуну, это еще одна важная характеристика Герметика для печей от SOUDAL.Кроме того, формула на основе силиката натрия не содержит вредного асбеста, что делает его безопасным для жилых помещений. Благодаря всем этим свойствам он идеально подходит для герметизации швов при монтаже и ремонте каминов и каминных вкладышей, топок, котлов центрального отопления, мангалов, обычных и кафельных печей, дымоходов.Герметизация и склейка швов в отопительных системах, это залог тепла в дома. Правильно выбранные строительные материалы для этих целей обеспечат минимальные потери тепла и отсутствие затрат на реставрацию трещин и осыпаний. Средства от SOUDAL соответствуют всем требованиям и сделают так, что ремонт не потребуется еще долгое время.www.soudal.ru