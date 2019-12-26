Белорусам предлагают безлимитный интернет за 10 копеек

Скидку на абонентскую плату и безлимитный интернет за 10 копеек получат абоненты МТС, подключившие тариф «Корпоративный Супер max» до 29 февраля 2020 года. Это выгодное специальное предложение разработано для бизнес-клиентов.

В МТС отметили, что тариф «Корпоративный Супер max» включает безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц. Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения.

Преимущества

Видео в Youtube Безлимит ВКонтакте, Instagram, Facebook и другие соцсети Viber, Facebook Messenger, Whatsapp и другие мессенджеры Минуты на звонки во все сети Остальной интернет 15 ГБ Перейти на тариф с Корпоративного тарифа USSD-запрос *774#

В пресс-службе добавили, что абоненты любого корпоративного тарифа МТС могут воспользоваться услугой «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» на тарифе «Корпоративный Супер max» всего за 0,10 руб./мес. на протяжении 365 дней.

Подробнее об акции смотрите здесь .

Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на сайте компании .

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»