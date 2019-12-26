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Белорусам предлагают безлимитный интернет за 10 копеек
26.12.2019 19:10 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Скидку на абонентскую плату и безлимитный интернет за 10 копеек получат абоненты МТС, подключившие тариф «Корпоративный Супер max» до 29 февраля 2020 года. Это выгодное специальное предложение разработано для бизнес-клиентов.
В МТС отметили, что тариф «Корпоративный Супер max» включает безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц. Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения.
Преимущества
В пресс-службе добавили, что абоненты любого
Подробнее об акции смотрите
Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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Скидку на абонентскую плату и безлимитный интернет за 10 копеек получат абоненты МТС, подключившие тариф «Корпоративный Супер max» до 29 февраля 2020 года. Это выгодное...
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