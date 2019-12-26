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Белорусам предлагают безлимитный интернет за 10 копеек

26.12.2019 19:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Скидку на абонентскую плату и безлимитный интернет за 10 копеек получат абоненты МТС, подключившие тариф «Корпоративный Супер max» до 29 февраля 2020 года. Это выгодное специальное предложение разработано для бизнес-клиентов.

В МТС отметили, что тариф «Корпоративный Супер max» включает безлимит минут на разговоры в сети всех операторов Беларуси. Стоимость специального предложения — 19,90 рубля в месяц. Акционные условия действуют 365 дней с момента подключения.

Преимущества

Видео в Youtube

Безлимит

ВКонтакте, Instagram, Facebook и другие соцсети

Viber, Facebook Messenger, Whatsapp и другие мессенджеры

Минуты на звонки во все сети

Остальной интернет

15 ГБ

Перейти на тариф с Корпоративного тарифа

USSD-запрос *774#

В пресс-службе добавили, что абоненты любого корпоративного тарифа МТС могут воспользоваться услугой «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)» на тарифе «Корпоративный Супер max» всего за 0,10 руб./мес. на протяжении 365 дней.

Подробнее об акции смотрите здесь.

Информация о тарифе «Корпоративный Супер max» на сайте компании.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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Скидку на абонентскую плату и безлимитный интернет за 10 копеек получат абоненты МТС, подключившие тариф «Корпоративный Супер max» до 29 февраля 2020 года. Это выгодное...
 
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