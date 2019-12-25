Внесены новации в правила функционирования магазинов беспошлинной торговли

Источник материала: Полесская правда



23 декабря 2019 г. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 476 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», которым вносятся изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2014 г. № 175 «О функционировании магазинов беспошлинной торговли».

В соответствии с документом предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).

В автодорожном пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь допускается размещение одного магазина беспошлинной торговли, реализующего товары физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС.

Определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

При продаже товаров в магазине беспошлинной торговли расчеты в наличной и безналичной формах проводятся с применением кассового оборудования и платежных терминалов в порядке, установленном законодательством.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.