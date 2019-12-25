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Внесены новации в правила функционирования магазинов беспошлинной торговли
26.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В соответствии с документом предоставляется возможность реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (на въезд).
В автодорожном пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь допускается размещение одного магазина беспошлинной торговли, реализующего товары физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС.
Определены особые требования к кассовому оборудованию в магазинах беспошлинной торговли на въезд по обеспечению блокировки продаж алкогольных напитков и пива, табака и табачных изделий сверх количественных норм, при которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.
При продаже товаров в магазине беспошлинной торговли расчеты в наличной и безналичной формах проводятся с применением кассового оборудования и платежных терминалов в порядке, установленном законодательством.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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