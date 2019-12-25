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Генеральный прокурор провел ротацию в руководстве прокуратур Минска и Минской области
26.12.2019 19:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный прокурор Александр Конюк назначил прокурором города Минска Олега Лаврухина, а прокурором Минской области — Сергея Хмарука. Об этом
Олег Лаврухин с июля 2012 года до настоящего времени возглавлял прокуратуру Минской области. Сергей Хмарук ранее руководил надзорным органом столицы.
«Ротация кадров — это действенный механизм повышения эффективности службы. Оба руководителя имеют большой опыт практической работы в разных регионах страны и не только на руководящих должностях. Службу свою начинали с районного звена, что особо значимо для поддержания правопорядка и законности на местах», — заявил Александр Конюк, представляя назначенных прокуроров коллективу Генеральной прокуратуры.
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«Ротация кадров - это действенный механизм повышения эффективности службы. Оба руководителя имеют большой опыт практической работы в разных регионах страны и не...
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