Анатолий Звездин: «В следующем году агентствам недвижимости придется работать в новых экономических условиях»

«Я считаю, что нам удалось сблизить позиции с Минюстом»

– Анатолий Николаевич, в 2019 году общественному объединению «БелАН» исполнилось 25 лет. Как отметили юбилей?

- В рамках 25-летия «БелАН» мы провели сразу несколько масштабных мероприятий. Это и дни открытых дверей, и мастер-классы, и обучающие семинары, и конференция с представителями белорусского риэлтерского сообщества, государственных органов и зарубежных гостей. Кроме того, мы решили, что отмечать 25-летие нужно не только какими-то деловыми встречами, но и полезными делами. При активном участии членов комитета по этике мы провели ряд благотворительных мероприятий – собрали финансовую помощь Фонду Ю. Розума, который занимается поддержкой музыкально одаренных детей Беларуси, мои коллеги проводили мероприятия в детских домах, посещали дома престарелых, ветеранов войны, оказывали помощь приютам для бездомных животных.

- В 2019 году «Белорусская ассоциация «Недвижимость"» вела активную работу по выработке предложений по изменению законодательства в риэлтерской деятельности. Вы довольны проделанной работой?

- Действительно, уходящий год получился очень бурным и активным. Основные вопросы, которые волновали профессиональное риэлтерское сообщество, касались проекта Постановления Совета Министров №386 «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты», а также необходимости внесения изменений в Указ №15. Так, «БелАН» совместно с другими профессиональными общественными организациями – Союзом риэлтерских организаций, Конфедерацией агентств недвижимости, Союзом по реинжинирингу риэлтерской деятельности – инициировал встречи, круглые столы и пресс-конференции, посвященные вопросам реформирования законодательства. Помимо медийной активности, был еще и огромный пласт внутренней работы. В этом году мы направили в различные инстанции десятки писем и совместных обращений. Итог проделанной работы, на мой взгляд, состоит в том, что по некоторым вопросам нам все-таки удалось сблизить позиции с Министерством юстиции.

Например, раньше регулятор считал (и это отражалось в первых редакциях проектов НПА по риэлтерской деятельности), что риэлтерские организации не имеют права одновременно оказывать услуги покупателю и продавцу. Наша позиция заключалась в том, что это нарушает базовые принципы гражданского права: если клиент хочет, чтобы у него был договор (а значит и страховое покрытие), то мы не вправе ему отказать. В итоге данная норма была смягчена. Теперь речь идет о том, что риэлтерским организациям нельзя оказывать обеим сторонам сделки одни и те же услуги. К примеру, если мы оказываем продавцу услугу «организация работ по подготовке документов к сделке», то покупателю оказать такую же услугу мы не можем. И вот это – довольно тонкий момент, который требует пояснения. Ведь, по сути, несмотря на общую формулировку «подготовка документов», покупателю и продавцу нужны абсолютно разные по содержанию услуги. Так, проверка чистоты всех предыдущих сделок интересует исключительно покупателя и абсолютно не волнует продавца. Но что делать, если отдельного тарифа для данной услуги нет? Поэтому мы продолжаем настаивать на том, что в проекте постановления недостаточно тарифов (особенно в части защиты имущественных прав) для эффективной работы риэлтерских организаций.

- Вы как никто понимаете и знаете пульс рынка. Как вы оцениваете 2019 год с точки зрения результативности?

- Если посмотреть данные кадастрового агентства, то за 11 месяцев этого года в Минске зарегистрировано 12.753 сделки. Это на 3% меньше, чем в 2018 году (тогда было 13.235). Большое ли это падение? Думаю, что нет. При этом, как мы видим, цены на жилье в столице по-прежнему продолжают расти. Пусть по чуть-чуть, по полпроцента, но стоимость квадратного метра увеличивается. Объяснить этот процесс довольно просто. Рынок недвижимости в этом году поддержали доступные кредиты (ставка по которым планомерно снижалась) и сокращение первичных объемов строительства. Оба этих фактора позволили цене не только держаться на одном уровне, но и даже расти.