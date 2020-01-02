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Кто в Беларуси задает тон на рынке товаров для домашних питомцев

03.01.2020 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вхождение в состав дистрибуционного холдинга «Мостра-групп» сети зоомагазинов ZOObazar стало в 2019 году самым значимым событием на белорусском рынке непродовольственного ретейла. И первой крупной сделкой в сегменте товаров для домашних питомцев.


Фото: kurjer.info

Что представляет этот рынок и кто задает на нем тон, разбиралось Завтра твоей страны.

Отрытых оценок емкости этого рынка  в Беларуси нам, к сожалению, найти не удалось. Есть данные по импорту продукции для кормления животных. По итогам 2018 года в Беларусь ее было поставлено на сумму 107 млн долларов, включая фасованные для розничной продажи корма для собак и кошек на 60 млн долларов. По итогам 10 месяцев 2019 года поставки всех кормов выросли на 13,2% (до 95 млн долларов), а Royal Canin, Nestle Purina – на 25,4% (до 60 млн долларов).

То, что платежеспособный спрос на товары для домашних питомцев может быть существенным, подтверждает статистика в соседней России. Годовой оборот товаров для животных в 2018 году там составил 200 млрд российских рублей (свыше 3 млрд долларов) при среднем ежегодном приросте 10%. Для сравнения: рынок детских товаров оценивается в 500 млрд российских рублей с понижающейся динамикой прироста, который в последние годы составлял 2-3%.

Рынок товаров для животных фактически не подвержен экономическим стрессам, и этот факт привлекает инвесторов. В Беларуси сейчас тон задают три игрока, один из которых дорос до компании национального масштаба. Есть и несколько достаточно крепких региональных продавцов товаров для домашних животных.

ZOObazar

ZOObazar – это крупнейшая на данный момент специализированная сеть по продаже товаров для домашних питомцев. Она ведет свою историю с 2003 года, когда был открыт первый магазин на Комаровском рынке в Минске. Он действует и сейчас в числе свыше 115 других объектов сети.

ZOObazar за это время стала практически национальной сетью – магазины работают во всех областях страны за исключением Витебщины. Примерно половина их сосредоточена в Минске, второй по концентрации город – Гродно (10 торговых точек). Всего бренд присутствует в 19 населенных пунктах Беларуси. Оператором сети является компания «Ветзообазар».

Zoomarket

Еще одна брендированная сеть, работающая под вывеской Zoomarket. Она – вторая по охвату (свыше 100 торговых точек), но присутствует во всех регионах Беларуси.

В Минске и его окрестностях находится около 70 магазинов Zoomarket. За  пределами столицы больше всего торговых объектов в Бобруйске (7).

В планах развития бизнеса, как указывается на официальном сайте компании, ежегодное открытие не менее 15 зоомагазинов формата ZOO и 5 зоомагазинов формата ZOO+ в населенных пунктах с численностью от 50 тысяч человек.

У сети несколько компаний-операторов, включая «Зоохауз», «Зоотренд», «Зоотрейдинг», «Зоопрестиж», «Зоосити», «Зооритейл».  Основным владельцем сети называют Михаила Гузняка.

«Доктор Вет»

В тройку ретейлеров, реализующих товары для домашних питомцев, входит также сеть ветеринарных аптек «Доктор Вет».

Этот бизнес стартовал в 2006 году с открытия лечебных кабинетов для домашних животных, из которых впоследствии выросли современные ветеринарные клиники.

При клиниках были открыты первые ветеринарные аптеки «Доктор Вет», число которых к настоящему времени выросло до около 50 объектов. Кроме Минска они функционируют в Могилеве, Витебске, Гомеле, Новополоцке, Бобруйске, Островце и Мозыре.

На белорусском рынке действует также несколько локальных игроков.

Согласно сведениям из Торгового реестра Республики Беларусь, в число компаний, сеть которых превышает десять магазинов или ветеринарных аптек, входят витебский ретейлер «Ветмедиасервис» (у него около 15 торговых объектов, собственное производство средств ухода за животными  и клиники в Витебске, Могилеве и С.-Петербурге), брестская компания «ЗооБел» (сеть «Доктор Хвостов»), могилевская «Какаду плюс» и минско-борисовская сеть зоомагазинов Lolo, которыми управляет компания «Хэппи Энималс».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Вхождение в состав дистрибуционного холдинга «Мостра-групп» сети зоомагазинов ZOObazar стало в 2019 году самым значимым событием на белорусском рынке...
 
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