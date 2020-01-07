"Выгодное место, почти все уже раскупили". Коммерческие помещения на первом этаже дома в Малиновке продают по 4935 рублей за «квадрат»

Источник материала: realt.by

В проектной декларации, опубликованной 18 декабря 2019 года в газете «Звязда», указано, что в микрорайоне Малиновка по пр. Дзержинского продаются помещения административно-торгового назначения на первом этаже жилого дома. Стоимость «квадрата» — 4935 рублей. Интересно, что, по словам застройщика, за 2 недели из 7 предложенных объектов в продаже осталось всего 2.

Всего в жилом доме № 4 (проектное название дома по генплану — прим.авт.) в составе группы многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения и подземной гараж-стоянкой на первом этаже было предложено купить 7 коммерческих помещений административно-торгового назначения.

При этом, по словам сотрудников УКС «Запад», всего за 2 недели были раскуплены практически все объекты. Сейчас в продаже осталось всего 2: помещение 19 общей площадью 133,60 кв. м и помещение 21 общей площадью 101,89 кв. м.

— Это выгодное место близко к метро, поэтому те, кто здесь уже работает, интересовались этими объектами заранее. Помещения находятся в цокольном этаже введенного в эксплуатацию жилого дома, расположенного по ул. Есенина, 6. На первом этаже этого дома уже есть встроенные помещения, и те, кто уже там построился, интересовались приобретением еще площадей.

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения – 4935 рублей. Сразу нужно будет заплатить взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации договора долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.

Местонахождение объекта строительства: г. Минск, ул. С. Есенина, д. 6. Встроенные помещения находятся на цокольном этаже построенного жилого дома, в шаговой доступности от ст. м. «Малиновка» в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Административно-торговые помещения запроектированы с отдельными наружными входами и предназначены для реализации товаров по образцам, ежедневная загрузка не предусмотрена. Имеют естественное освещение.