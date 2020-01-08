|
На торгах 9 января доллар и российский рубль подорожали
09.01.2020 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 января прошли очередные торги валютами.
Доллар укрепился на BYN 0,0021 — до 2,1159 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0021 — до 2,3526 рубля.
Российский рубль вырос на BYN 0,0387 — до 3,4592 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 января прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0021 - до 2,1159 рубля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)