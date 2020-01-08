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На торгах 9 января доллар и российский рубль подорожали

09.01.2020 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 января прошли очередные торги валютами.

Доллар укрепился на BYN 0,0021 — до 2,1159 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0021 — до 2,3526 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0387 — до 3,4592 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 января прошли очередные торги валютами. Доллар укрепился на BYN 0,0021 - до 2,1159 рубля.
 
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