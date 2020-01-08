Общая сумма штрафа - 34,5 тысячи рублей. Прошли суды над участниками акций против интеграции

Источник материала: Tut.by

В Минске, Пинске и Витебске прошли очередные суды над участниками акций против интеграции с Россией. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» , общая сумма штрафов составила 34 533 рубля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего 9 января оштрафовали 35 участников акций. Штрафы у всех разные: 20, 30, 50 и 60 базовых величин. Учитывая штрафы тех, кого осудили ранее, общая сумма штрафов на сегодня составляет более 55,5 тысячи рублей.

Напомним, наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них были арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. Остальные участники акций продолжают получать штрафы.