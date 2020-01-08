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Белорусам, занимающимся криптовалютой вне ПВТ, предлагают раскрывать источник средств

09.01.2020 16:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ассоциация белорусских банков обеспокоена некоторыми операциями, совершаемыми физлицами с цифровыми знаками (токенами). При этом подтверждать происхождение средств гражданам не надо, в чем Ассоциация видит риск запятнать репутацию банков. Это следует из письма Ассоциации белорусских банков в адрес администрации Парка высоких технологий, резиденты которого имеют право проводить операции с криптовалютами. В ПВТ подчеркивают, что контроль за резидентами Парка, занимающимися криптовалютами, налажен в полном соответствии  с международными пдходами и принципами FATF, а вот граждане не имеют право «подменять собой функционал резидентов ПВТ».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

​"Особую неоднозначность" вызывает деятельность физических лиц в части купли-продажи цифровых знаков крупные суммы из-за отсутствия информации «о сути и характере» таких финансовых операций.

В результате у банков возникают сомнения по поводу обоснованности осуществляемых клиентами транзакций с токенами с точки зрения требования законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно декрету № 8 о развитии цифровой экономики деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов осуществляется физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам не является предпринимательской деятельностью. Ассоциация просит руководство белорусской «силиконовой долины» разъяснить «правомерность осуществления физлицами финансовых операций с токенами по поручению и в интересах третьих лиц для получения экономической выгоды без заключения трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, без регистрации в Парке высоких технологий и (или) в качестве индивидуальных предпринимателей», говорится в письме.

Руководству ПВТ предложили также высказать мнение «о нормативном закреплении обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с криптовалютами — представлять (по запросам банков) минимально необходимые сведения, которые позволят раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности».

Администрация Парка высоких технологий рассмотрело письмо Ассоциации белорусских банков и в своем ответе обращает внимание на то, что осуществление на коммерческой основе сделок с токенами возможно только резидентами ПВТ, заявившими виды деятельности, предусмотренные в декрете президента № 12 от 22 сентября 2005 года (сейчас это три компании). При этом по международным рекомендациям по борьбе с отмыванием денег странам «следует принимать меры для выявления физических лиц и юридических лиц, осуществляющих деятельность провайдера услуг виртуальных активов без требуемой лицензии или регистрации и применять в их отношении соответствующие санкции».

— Следовательно, полагаем, что физические лица не должны подменять собой функционал резидентов Парка высоких технологий, которые осуществляют виды деятельности с цифровыми знаками (токенами) на коммерческой основе, — считают в ПВТ.

Администрация ПВТ выразила готовность принять участие в выработке позиции по вопросу целесообразости нормативного закрепления обязанности клиентов, осуществляющих финансовые операции с криптоактивами, в части представления по запросам банков минимально необходимых сведений, позволяющих раскрыть суть и характер соответствующего вида деятельности.

 
 
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В ПВТ подчеркивают, что контроль за резидентами Парка, занимающимися криптовалютами, налажен самый жесткий, а вот граждане не имею право «подменять собой...
 
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