Лукашенко рассказал, почему отказался от российской нефти

Источник материала: Tut.by

Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам выше мировых. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», — цитирует президента Telegram-канал ATN-NEWS.