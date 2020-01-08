|
Лукашенко рассказал, почему отказался от российской нефти
09.01.2020 17:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия предложила Беларуси покупать нефть по ценам выше мировых. Об этом Александр Лукашенко рассказал во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».
«В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что РФ хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент рассказал во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)