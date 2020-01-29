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«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от $50 тысяч
29.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания «Си-Трейдинг» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 10 квартир в жилом доме в д. Копище. При этом стоимость «квадрата» "однушек" начинается от 2800 рублей. Об этом написано в проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 28 января.
Всего компания «Си-Трейдинг» на этот раз представила 10 квартир: 5 однокомнатных и 5 двухкомнатных:
Речь идет о жилом доме № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест.
В
В конце октября 2019 года застройщик
Напомним, в декабре прошлого года появилась
Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-
В апреле был
Сразу после того, как стало
Как выглядела стройка в начале декабря 2019 года, можно посмотреть
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Компания «Си-Трейдинг» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 10 квартир в жилом доме в д. Копище. При этом стоимость «квадрата»...
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