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«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от $50 тысяч

29.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «Си-Трейдинг» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 10 квартир в жилом доме в д. Копище. При этом стоимость «квадрата» "однушек" начинается от 2800 рублей. Об этом написано в проектной декларации, опубликованной в газете «Звязда» 28 января.

«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от тысяч

Всего компания «Си-Трейдинг» на этот раз представила 10 квартир: 5 однокомнатных и 5 двухкомнатных:

  • 1-комнатные квартиры общей площадью по проекту от 38,17 до 41,63 кв. метра. Стоимость «квадрата» – 2800 рублей при 100 % оплате; при поэтапной – 2900 рублей;
  • 2-комнатные квартиры общей площадью по проекту общей площадью от 56,46 до 61,68 кв. метра. Стоимость «квадрата» – 2600 рублей при 100 % оплате; при поэтапной оплате — 2700 рублей.

«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от тысяч

Речь идет о жилом доме № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой в микрорайоне № 1 д. Копище Минского района. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами. В уровне подвала размещена встроенно-пристроенная гараж-стоянка на 46 машиномест.

В предыдущий раз застройщик предлагал 2 трехкомнатные квартиры со стоимостью «квадрата» от 2500 рублей.


«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от тысяч

В конце октября 2019 года застройщик предлагал трехкомнатные квартиры общей площадью от 71,24 до 73,15 кв. м за 2320 руб./кв.м (при 100-процентной оплате), при поэтапной оплате — за 2420 руб./кв.м.

Напомним, в декабре прошлого года появилась новость о необходимости сноса дома в ближайшем пригороде Минска в д. Копище — строительство было признано самовольным. Дому был предписан снос.

Дольщики в марте написали в Администрацию Президента обращение-петицию, в которой просили власти не сносить дом.

В апреле был опубликован ответ Миноблисполкома, из которого было ясно, что объект все же можно достроить.

Сразу после того, как стало известно, что 25-этажный жилой дом компании «СИ-трейдинг» в Копище все же будет достроен, на объекте возобновились строительные работы.

Как выглядела стройка в начале декабря 2019 года, можно посмотреть здесь.


«Си-Трейдинг» предложил еще 10 квартир в чуть не снесенном доме в Копище. «Однушки» от тысяч
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Компания «Си-Трейдинг» предложила дольщикам поучаствовать в строительстве еще 10 квартир в жилом доме в д. Копище. При этом стоимость «квадрата»...
 
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