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Белнефтехим: о снижении стоимости топлива нет и речи

31.01.2020 14:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стратегию поэтапного повышения цен на бензиновое и дизельное топливо в концерне «Белнефтехим» считают оптимальной.

Об этом заявил глава предприятия Андрей Рыбаков в интервью порталу «Нефтехимия».

По его словам, в 2020 году цены на нефть повысятся, следовательно, и стоимость топлива снижаться точно не будет. Сырьевая составляющая в затратах при производстве автомобильного топлива доходит до 90%. Кроме того, на ситуацию будет влиять налоговый маневр в России. С учетом пошлин цена на нефть вырастет до 83% от мировой.

Однако предприятия концерна работают над снижением затрат и модернизацию производства.

«Наши НПЗ нацелены на минимизацию влияния налогового маневра как за счет снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации», — сказал Рыбаков.

На сколько могут вырасти цены, он не ответил, по посоветовал сравнить их с ситуацией, которая наблюдается в странах с рыночным ценообразованием.

Рыбаков отметил, что концерн будет исходить из «соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива».

Напомним, что с начала текущего года автомобильное топливо в стране дорожало на 1 копейку уже четыре раза. 

Накануне в МАРТ сообщили, что в связи с отсутствием договоренности Беларуси и РФ по вопросам стоимости нефти наша страна увеличивает тариф на транзит углеводородов с 1 февраля.

В настоящее время Москва ждет от Минска документальные подтверждения об ущербе от загрязненной российской нефти для выплаты компенсации.

 
Теги: Минск
 
 
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Стратегию поэтапного повышения цен на бензиновое и дизельное топливо в концерне «Белнефтехим» считают оптимальной.
 
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