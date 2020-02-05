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С 1 февраля изменилась форма и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации

05.02.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Бланк декларации размещен в разделе «Физическим лицам» на Едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.

Напоминаем, что можно сократить время прохождения границы, воспользовавшись услугой электронного предварительного информирования (ЭПИ), которая позволяет физическим лицам заявить о перемещаемом товаре или транспортном средстве до фактического пересечения  таможенной границы ЕАЭС, как при въезде, так и при выезде. В данном случае, сведения о товарах и транспортных средствах необходимо внести посредством заполнения электронной формы в разделе «Предварительное электронное представление сведений физическими лицами» на Едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь. Рекомендуем форму отправлять до прибытия в пункт пропуска.

Таможенному декларированию подлежат:

- товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже;

- товары, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;

- товары, в отношении которых установлены запреты и ограничения;

- товары, стоимость и количество которых превышает установленные лимиты;

- денежные средства на сумму более $10 тыс.;

- культурные ценности при вывозе.

При этом, физические лица вправе задекларировать по своему желанию любой товар для личного пользования. Полный перечень подлежащих таможенному декларированию товаров и товаров, на которые требуется разрешение на ввоз представлен на Едином интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь.

Татьяна Линник, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни

 
 
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