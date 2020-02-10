- А вот этот весь лес, где вы запланировали промышленную территорию, будет вырубаться? – интересуются из зала.

- А там уже нет леса. И мы тут не при чем, - отвечает Кирилл Коротеев.

В отличие от ситуации в Колодищах , на месте, где запланирована стройка, действительно нет леса. Его еще в августе 2017 года уничтожил сильный ураган. Если вы проезжали мимо аэропорта, то должны были видеть картину с поваленными, как домино, деревьями.

Также люди поинтересовались, что будет с остальным лесом, который не входит в этот ПДП, но его затрагивает генплан. Когда планируют его вырубку, и планируют ли?

- Вы понимаете, что этот генеральный план разработан до 2016 года. И вообще не ясно, когда мы перейдем к другим территориям. Все делается шажками: появился инвестор на промышленную территорию – мы разработали детальный план. Специально начали с тех территорий, где ничего не нужно уничтожать из деревьев. Появится на остальные территории генплана – будем думать, составлять ПДП и с вами советоваться. Но это точно будет не раньше 2025 года, - ответил на вопрос Кирилл Коротеев. – Мы и первый этап еще не до конца освоили, а вот уже второй обсуждаем. Не скоро это все будет.