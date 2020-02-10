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«Строительная техника нас самих уже напрягает». В Смолевичах прошло общественное обсуждение ПДП "Великого Камня"
10.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце января Смолевичский районный исполнительный комитет
О чем хотели поговорить?
Проект детального планирования не затрагивал жилую застройку ни деревни Быкачино, ни индустриального парка. Поэтому ожидать от обсуждения аншлага не следовало.
Территория, на которую разработали ПДП, практически вплотную прилегает к национальному аэропорту. Заказчиком разработки детального плана площадки первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка выступает СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». Исполнитель — УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».
- Пока специалисты, которые разрабатывали ПДП, не начали презентацию, я хочу сказать следующее: мы – тот самый инвестор, заказчик и инициатор проекта. И я, и вся команда, которая тут присутствует, стояли у самых истоков: с 2015 года мы представляли генплан, потом ПДП первого этапа, потом первую корректировку с жильём вокруг Быкачино, и вот очередная итерация, когда мы идем с промышленной зоной к аэропорту, - взял вступительное слово первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев. – Хочу забежать немного вперед и сказать: все, что мы на прошлых презентациях обещали – мы все выполнили. Обещали, что многоэтажками к Быкачино не пойдем – выполнили. Обещали какую-то «зеленку» сохранить – выполнили. А что не обещали, к примеру, что вообще ничего на этой территории делать не будем, то не нужно к нам претензии предъявлять. Мы с 2015 года умеем найти с вами общий язык, договориться, и выполнить свои обещания.
Разработанный проект занимает площадь 416,6 га на землях Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». В проекте выделено пять основных зон: промышленная, транспорта и логистики, транспортной инфраструктуры, инженерных объектов, зона зеленых насаждений.
С юга детальный план ограничивает улица «Проектируемая 4», она же – Сокол-Аэропорт. С севера разработанный ПДП упирается в Пекинский проспект. С одной стороны участок прилегает к существующей трассе на Аэропорт, с другой к индустриальному парку. Территория всего этого участка полностью промышленная, и находится на приличном удалении от жилых зон.
- Согласно генплану, промышленная зона делится на две категории: М1 – это та территория, для которой установлена санитарно-защитная зона не более 100 метров, то есть эти территории располагают обычно к населенным пунктам и садовым товариществам, и М2 – это промышленные предприятия с санитарно-защитной зоной не более 300 метров. Согласно генплану к промышленным зонам обеих категорий выставляются серьезные требования, и мы за этим следим, - начал презентацию главный архитектор УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» Алексей Исхлямов.
Самой крупной зоной в разработанном ПДП является «мультимодальная» территория. Это открытая площадка, где будет место для хранения контейнеров, транспортная зона с грузовой станцией железной дороги, которая еще только в планах, а также погрузочно-разгрузочная часть, где подъемники будут ставить контейнеры на поезда, автомобили и самолеты. Также на этой территории будут находится офисные здания всех производств, которые появятся на территории. Также в ПДП зарезервировано место под скоростной трамвай.
- Мы грубо рассчитывали численность работающих на предприятиях, которые появятся на этой территории, и получили цифру в 7350 человек. Плотность работающих - 23 человека на гектар. Жилой застройки здесь не будет, люди будут приезжать сюда на работу из домов, которые запланированы в жилых кварталах индустриального парка, со Смолевич и Минска, - рассказывает Алексей Исхлямов.
Также планируется рядом с промышленной территорией в самом индустриальном парке сделать остановочный пункт скоростной электрички, которую будут прокладывать в аэропорт.
- А вот этот весь лес, где вы запланировали промышленную территорию, будет вырубаться? – интересуются из зала.
- А там уже нет леса. И мы тут не при чем, - отвечает Кирилл Коротеев.
В отличие от
Также люди поинтересовались, что будет с остальным лесом, который не входит в этот ПДП, но его затрагивает генплан. Когда планируют его вырубку, и планируют ли?
- Вы понимаете, что этот генеральный план разработан до 2016 года. И вообще не ясно, когда мы перейдем к другим территориям. Все делается шажками: появился инвестор на промышленную территорию – мы разработали детальный план. Специально начали с тех территорий, где ничего не нужно уничтожать из деревьев. Появится на остальные территории генплана – будем думать, составлять ПДП и с вами советоваться. Но это точно будет не раньше 2025 года, - ответил на вопрос Кирилл Коротеев. – Мы и первый этап еще не до конца освоили, а вот уже второй обсуждаем. Не скоро это все будет.
А о чем поговорили?
Обсуждение проекта детального планирования заняло от силы 30% всего общения руководства индустриального парка и архитекторов с местными жителями. Дальше пошли вопросы более житейские, которые совсем не касаются ПДП.
- Кирилл Юрьевич, а можно высадить полосу деревьев вдоль Быкачино, чтобы закрыть деревню от индустриального парка? Там же люди живут, - главный вопрос, с которым пришли местные жители на общественное обсуждение.
- Без вопросов. Что будем сажать: липы или березы? – отвечает первый заместитель гендиректора. – Мы, кстати, липы из Германии везем. Потому что, чтобы они прижились, их нужно сажать в определенном возрасте, подросшие деревья, а не саженцы. А у нас в таком возрасте их просто негде купить.
Правда позже выяснилось, что именно на улицах Сапфировая и Дружная, которые ограждают Быкачино от Великого камня, «Компанией по развитию индустриального парка» было запланировано высадить именно березы.
- Смотрите, там будет проходить линия ЛЭП вдоль дороги, и высадить деревья мы можем прямо на границе с деревней. Отсюда вопрос: а не прибежит ли к нам кто-нибудь из жителей с жалобой, что мы на территорию личную вторгаемся? А может и с ружьем прибежит. Есть такой маленький нюанс, - задаются вопросом представители комиссии со стороны индустриального парка.
Однако местные жители пообещали обсудить этот вопрос со всеми собственниками домов в сельсовете, составить документ, утвердить его в Смолевичах и отдать руководству индустриального парка, что все согласны на высадки.
- Мы сделаем дизайн проект, посмотрим, где будут проходить ЛЭП, красные линии, что и как сможем высадить, утвердим в Смолевичах, чтобы они передали это вам. Потом еще раз соберемся и обсудим. Мы сами преследуем цель максимально озеленить все в Великом камне. Так что, думаю, все у нас получится, - делится Кирилл Коротеев.
По словам местных жителей, они уже высаживали аллею деревьев со стороны индустриального парка в 2015 году, когда узнали о развитии этой территории. Однако это было сделано, не глядя в генплан, и люди не знали, что там, где они садят ели и сосны должна быть дорога. Естественно все эти деревья срубили.
В ходе обсуждений и изучения генплана комиссия индустриального парка совместно с архитекторами пришли к единому мнению, что все-таки метров 10 между красной линией и ЛЭП есть, и теоретически аллея там должна лечь. Что не могло не порадовать присутствовавших жителей Быкачино.
- А когда строительная техника там перестанет ездить вдоль Быкачино? – еще один момент, который беспокоит местных.
- Строительная техника принадлежит нашим подрядчикам, и она нас тоже очень сильно напрягает. Вы поймите, за эти дороги, мусор и прочее платит не государство, а мы из своего кармана. И когда какой-нибудь водитель на своем самосвале разбивает дорогу, то это всегда такие проблемы, за которые платим мы. Однако это техника даже не генерального подрядчика, а их субподрядчиков, за которыми мы просто не можем уследить, - рассказывает Кирилл Коротеев. - Но у нас контракт с ними до сентября этого года. Так что обещаем, что уже в октябре тут никого не будет. Мы сами в этом заинтересованы. Чем еще мы можем помочь?
- Постарайтесь сохранить «зеленку» максимум.
- Что можем – сохраняем. Что не в наших силах – ну уж извините. Но мы будем все деревья не уничтожать, а пересаживать. Вы можете глянуть аллеи в Великом камне. Это все пересаженные деревья из тех территорий, где они должны были пойти под ковш бульдозера, - резюмирует первый заместитель.
На этом презентацию ПДП решили завершить. Все, кто хотел, задал вопрос, а также, что очень важно, получил на него ответ.
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«Строительная техника нас самих уже напрягает». В Смолевичах прошло общественное обсуждение ПДП "Великого Камня"
В конце января Смолевичский районный исполнительный комитет пригласил всех неравнодушных на общественное обсуждение градостроительного проекта «Детальный план...
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