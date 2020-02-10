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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 февраля 2020 года
10.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске. Можно сказать, что квадратный метр дорожает в среднем на $1 в день. За минувшую неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1314 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 5,2%.
После четырех недель непрерывного роста предложение квартир впервые сократилось. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 2,1%. Быстрее других из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-6,3%), других типов квартир стало меньше на 0,5-1,4%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 февраля следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 829 $/м2 (-0,1%), Витебск – 636 $/м2 (+0,3%), Гомель – 631 $/м2 (+0,5%), Гродно – 765 $/м2 (+0,2%), Могилев – 646 $/м2 (+1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1782 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 1123 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 3 по 10 февраля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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