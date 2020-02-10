Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 3-10 февраля 2020 года

Источник материала: realt.by

2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске. Можно сказать, что квадратный метр дорожает в среднем на $1 в день. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,8% и составил 1438 $/м 2 .

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Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1314 $/м 2 . За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 5,2%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 10 февраля следующим образом:

Последний раз доля 1-комнатных квартир была такой низкой на рубеже 2017-2018 годов. Тот период также был отмечен ростом цен на квартиры.

После четырех недель непрерывного роста предложение квартир впервые сократилось. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 2,1%. Быстрее других из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-6,3%), других типов квартир стало меньше на 0,5-1,4%.

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 10 февраля выглядит следующим образом:

Бурный рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,6%), остальные приросли в цене на 0,5-1%.

Лишь в Первомайском районе столицы зарегистрировано небольшое снижение цен на квартиры (-0,4%). В остальных районах цены росли, в Партизанском, Советском и Центральном темпы роста цен превысили 1% в неделю.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 829 $/м2 (-0,1%), Витебск – 636 $/м2 (+0,3%), Гомель – 631 $/м2 (+0,5%), Гродно – 765 $/м2 (+0,2%), Могилев – 646 $/м2 (+1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 3,3% и составляет 2915 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,2% и составляет 1782 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте не изменилась и составляет 1123 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.