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Минфин России отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС
11.02.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Однако текущие предложения Минска, по его словам, не могут быть приняты, сообщает
— Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит, — сказал Сторчак.
Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».
Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой
О том, что вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки уже обсуждался президентами РФ и Беларуси, Александр Лукашенко
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов,
По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.
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Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.
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