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Минфин России отверг предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС

11.02.2020 16:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Однако текущие предложения Минска, по его словам, не могут быть приняты, сообщает РБК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит, — сказал Сторчак.

Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что на переговорах в Сочи 7 февраля президенты Беларуси и России обсуждали возможность отложить начало выплат и снизить ставку по российскому кредиту на строительство БелАЭС в Островце. Однако решение пока не принято.

О том, что вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки уже обсуждался президентами РФ и Беларуси, Александр Лукашенко говорил в сентябре 2018 года. Белорусская сторона мотивировала такую необходимость тем, что сроки по строительству были нарушены российской стороной.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов, сообщалось в июле прошлого года. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.

По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.
 
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