|
Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года
13.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Январь довольно нетипичный месяц для рынка
Но любопытно, что локальный рост спроса наблюдается и в относительно спокойные годы. Люди часто дают себе обещания что-то изменить в новом году – видимо, некоторые меняют и арендную квартиру. Количество запросов по поиску съемного жилья в прошедшем январе выросло на 12,7%.
Что касается предложения квартир, то оно практически не изменилось (+0,9%). Чуть активнее выбор увеличился лишь в сегменте 1-комнатных квартир (+4%).
Динамика цен на аренду квартир в январе 2020 года была разнонаправленной. Наиболее востребованные у арендаторов 1- и 2-комнатные квартиры подорожали, средний уровень 3-комнатных квартир опустился.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $278 (рост на 5,3%);
2-комнатные квартиры — $365 (рост на 1,4%);
3-комнатные квартиры — $460 (снижение на 2,3%).
За последние 12 месяцев аренда квартир в Минске подорожала на 7-12% в зависимости от типа квартир.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2020 год стартовал с резкого повышения цен на квартиры в Минске. Итоги января показывают, что схожая динамика наблюдается и на рынке долгосрочной аренды жилья.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)