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Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года

13.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Январь довольно нетипичный месяц для рынка аренды жилья на длительный срок. Стабильное состояние рынка нарушается краткосрочным всплеском спроса. Во времена девальваций, которые часто происходили в начале года, объяснить рост активности было несложно – собственники и арендаторы не могли договориться об уровне цен с учетом изменившегося курса.

Но любопытно, что локальный рост спроса наблюдается и в относительно спокойные годы. Люди часто дают себе обещания что-то изменить в новом году – видимо, некоторые меняют и арендную квартиру. Количество запросов по поиску съемного жилья в прошедшем январе выросло на 12,7%.

Что касается предложения квартир, то оно практически не изменилось (+0,9%). Чуть активнее выбор увеличился лишь в сегменте 1-комнатных квартир (+4%).

Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года

Динамика цен на аренду квартир в январе 2020 года была разнонаправленной. Наиболее востребованные у арендаторов 1- и 2-комнатные квартиры подорожали, средний уровень 3-комнатных квартир опустился.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $278 (рост на 5,3%);

2-комнатные квартиры — $365 (рост на 1,4%);

3-комнатные квартиры — $460 (снижение на 2,3%).

За последние 12 месяцев аренда квартир в Минске подорожала на 7-12% в зависимости от типа квартир.  

География арендных ставок в январе 2020 года выглядела следующим образом:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года

Инвестиционная привлекательность аренды в январе выросла - средняя доходность от сдачи в аренду квартир достигла отметки в 6,54% годовых, что является максимумом с 2014 года.  На данный момент это в 2,5 раза больше, чем могут предложить лучшие валютные депозиты.


Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года
 
Теги: Минск
 
 
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2020 год стартовал с резкого повышения цен на квартиры в Минске. Итоги января показывают, что схожая динамика наблюдается и на рынке долгосрочной аренды жилья.
 
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