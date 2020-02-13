Обзор рынка аренды квартир в Минске за январь 2020 года

Январь довольно нетипичный месяц для рынка аренды жилья на длительный срок . Стабильное состояние рынка нарушается краткосрочным всплеском спроса. Во времена девальваций, которые часто происходили в начале года, объяснить рост активности было несложно – собственники и арендаторы не могли договориться об уровне цен с учетом изменившегося курса.

Но любопытно, что локальный рост спроса наблюдается и в относительно спокойные годы. Люди часто дают себе обещания что-то изменить в новом году – видимо, некоторые меняют и арендную квартиру. Количество запросов по поиску съемного жилья в прошедшем январе выросло на 12,7%.

Что касается предложения квартир, то оно практически не изменилось (+0,9%). Чуть активнее выбор увеличился лишь в сегменте 1-комнатных квартир (+4%).