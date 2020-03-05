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Победителям конкурса инвестпроектов малого бизнеса будет оказана финансовая помощь

05.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Победителям конкурса инвестпроектов малого бизнеса будет оказана финансовая помощь
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.

Виды государственной финансовой поддержки:

  • заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе);
  • лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Государственная финансовая поддержка предоставляется:

  1. на конкурсной основе;
  2. при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:
    • создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),
    • организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции,
    • производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,
    • внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой),
  3. в целях
    • строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции;
    • приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений,
    • закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг;
  4. при наличии обеспечения исполнения обязательств;
  5. на условиях срочности и возвратности:
    • денежные средства на условиях займа – до 5 лет,
    • имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;
  6. на условиях платности:
    • плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь;
    • плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам:
      • предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг);
      • создается не менее 3 рабочих мест;
      • по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;
    • плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам:
      • создается не менее 3 рабочих мест;
      • по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.
  7. в размерах:
    • до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа;
    • до 216 000 белорусских рублей при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга);
    • общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать 270 000 белорусских рублей;
  8. общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса – 1 113 812 руб. 09 коп.;
  9. в национальной валюте Республики Беларусь;
  10. в безналичном порядке.

Срок приема заявок: с 2 по 16 марта 2020 года.

Организатор конкурса: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте  www.belarp.by либо по телефонам: (017) 298-37-26, 298-35-54.

По сообщению официального сайта Министерства экономики Республики Беларусь

 
 
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