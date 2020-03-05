Победителям конкурса инвестпроектов малого бизнеса будет оказана финансовая помощь

Источник материала: Полесская правда



Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.

Виды государственной финансовой поддержки:

заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе);

лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

Государственная финансовая поддержка предоставляется:

на конкурсной основе; при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),

организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции,

производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,

внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой), в целях строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции;

приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений,

закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг; при наличии обеспечения исполнения обязательств; на условиях срочности и возвратности: денежные средства на условиях займа – до 5 лет,

имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет; на условиях платности: плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь;

плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг); создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;

плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам: создается не менее 3 рабочих мест; по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.

в размерах: до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа;

до 216 000 белорусских рублей при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга);

общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать 270 000 белорусских рублей; общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса – 1 113 812 руб. 09 коп.; в национальной валюте Республики Беларусь; в безналичном порядке.

Срок приема заявок: с 2 по 16 марта 2020 года.

Организатор конкурса: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.belarp.by либо по телефонам: (017) 298-37-26, 298-35-54.

По сообщению официального сайта Министерства экономики Республики Беларусь