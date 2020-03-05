Победителям конкурса инвестпроектов малого бизнеса будет оказана финансовая помощь

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей информирует о проведении конкурса инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки.
Виды государственной финансовой поддержки:
заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе);
лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).
Предмет и условия конкурса: отбор инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, а также имеющих право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства».
Государственная финансовая поддержка предоставляется:
на конкурсной основе;
при реализации инвестиционных проектов по следующим направлениям:
создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг),
организация, развитие производства, реализация экспорто-ориентированной, импортозамещающей продукции,
производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение,
внедрение новых технологий (обладающих более высокими качественными характеристиками по сравнению с лучшими аналогами, доступными на данном рынке, определенном сегменте рынка, для которых эта технология является новой),
в целях
строительства, приобретения капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и реконструкции;
приобретения оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений,
закупки комплектующих изделий, сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг;
при наличии обеспечения исполнения обязательств;
на условиях срочности и возвратности:
денежные средства на условиях займа – до 5 лет,
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) – до 5 лет;
на условиях платности:
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь;
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам:
предполагается создание, развитие и (или) расширение производства экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг);
создается не менее 3 рабочих мест;
по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов;
плата за пользование государственной финансовой поддержкой устанавливается в размере 6,5 % годовых при реализации субъектами малого предпринимательства, являющимися субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционных проектов, отвечающих одновременно следующим дополнительным признакам:
создается не менее 3 рабочих мест;
по итогам конкурса инвестиционных проектов набрано 12 и более баллов.
в размерах:
до 216 000 белорусских рублей при предоставлении денежных средств на условиях займа;
до 216 000 белорусских рублей при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга);
общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать 270 000 белорусских рублей;
общая сумма денежных средств, направляемая Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей на оказание государственной финансовой поддержки по результатам текущего конкурса – 1 113 812 руб. 09 коп.;
в национальной валюте Республики Беларусь;
в безналичном порядке.
Срок приема заявок: с 2 по 16 марта 2020 года.
Организатор конкурса: Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте www.belarp.by либо по телефонам: (017) 298-37-26, 298-35-54.