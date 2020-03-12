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Доллар и евро снова дорожают на торгах. В обменниках пересматривают курсы валют
12.03.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 12 марта, доллар и евро снова начали укрепляться. По состоянию на 11.02 доллар вырос на 1,23%, а евро — на 0,96%. Российский рубль при этом упал на 1,99%. Тем временем банки пересматривают курсы обмена валют.
Банки сегодня начали снова повышать курсы продажи евро и доллара.
Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,4 рубля (Идея Банк), а самый низкий — 2,35 рубля (Технобанк). 11 марта во второй половине дня максимальный и минимальный курсы продажи американской валюты были 2,366 рубля и 2,321 рубля соответственно.
Самый высокий курс продаже банком евро сейчас — 2,73 рубля (Идея Банк), а самый низкий — 2,655 рубля (Технобанк и Абсолютбанк). Во второй половине дня 11 марта максимальный и минимальный курсы евро были 2,69 рубля и 2,624 рубля соответственно.
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На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 12 марта, доллар и евро снова начали укрепляться. По состоянию на 11.02 доллар вырос на 1,23%, а евро - на 0,96%....
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