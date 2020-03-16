Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки

Итак, на аукцион, который состоится 7 апреля, выставлено всего 2 лота. Первый лот — «квартира 82», расположенная по ул. Германовская, 9—82. Она находится на 1 этаже жилого дома, ее общая площадь 78,1 кв.м.

Стартовая цена лота — 158 тысячи рублей.

Как видно по карте, дом расположен прямо по соседству с ЖК «Минск-Мир», кварталом «Эмиратс».