Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки

Минский городской центр недвижимости опубликовал извещение о проведении повторного аукциона по продаже двух элитных квартир: одна расположена по ул. Друйская, вторая — по ул. Германовская. Купить квартиру в хорошем районе Минска можно по цене от 165900 рублей (стартовая цена +5%, при условии лишь 1 заявителя).
Фото: Яндекс.Карта
Мы уже писали об элитных квартирах, которые продаются через аукционные торги. Далеко не с первого раза, но часть квартир все же была продана. Вполне ожидаемо, что это случилось уже после переоценки объектов и снижения их стоимости. И теперь от 11 изначально выставляемых объектов осталось всего 3 лота, два из которых снова выставлены на торги.
№ предмета аукциона
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,
бел. руб.
Размер задатка, бел. руб.
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска»,
«квартира 82» по адресу: г. Минск,ул. Германовская, 9-82
(1 этаж, однокомнатная, общая площадь – 78,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 80,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708146609)
158 000,00
15 800,00
Продавец имущества -УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»,
220005, г. Минск, ул. Красная, д. 16,
тел. +375 (17) 323-82-51, тел. +375 (17) 323-82-05
2
«квартира 2» по адресу: г. Минск,ул. Друйская, 61-2
(1-й и цокольный этажи, трехкомнатная, общая площадь – 121,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 126,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708175121)
273 082,91
27 300,00
Оплата цены продажи жилых помещений осуществляется победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося аукциона) согласно условиям договора купли-продажи, с возможностью рассрочки платежадо 1 сентября 2020 г.
Итак, на аукцион, который состоится 7 апреля, выставлено всего 2 лота. Первый лот — «квартира 82», расположенная по ул. Германовская, 9—82. Она находится на 1 этаже жилого дома, ее общая площадь 78,1 кв.м.
Стартовая цена лота — 158 тысячи рублей.
Как видно по карте, дом расположен прямо по соседству с ЖК «Минск-Мир», кварталом «Эмиратс».
По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, интерес к этим объектам есть — поступают звонки от потенциальных покупателей:
— На предыдущий аукцион, на котором выставлялись эти квартиры, заявок именно на лоты по ул. Друйской и ул. Германовской так и не поступило. Это стало неожиданностью для нас, потому что интерес к квартирам был. Уже после проведения аукциона, мы стали снова получать звонки по объектам и предложили продавцу провести повторные торги. Возможно, кто-то из потенциальных покупателей просто не успел подать заявку.
Аукцион проводится 7 апреля 2020 годав 15.00. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционных торгах осуществляются с 16.03.2020 по 02.04.2020 включительно.