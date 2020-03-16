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Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки

16.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский городской центр недвижимости опубликовал извещение о проведении повторного аукциона по продаже двух элитных квартир: одна расположена по ул. Друйская, вторая — по ул. Германовская. Купить квартиру в хорошем районе Минска можно по цене от 165900 рублей (стартовая цена +5%, при условии лишь 1 заявителя). 

Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки
Фото: Яндекс.Карта

Мы уже писали об элитных квартирах, которые продаются через аукционные торги. Далеко не с первого раза, но часть квартир все же была продана. Вполне ожидаемо, что это случилось уже после переоценки объектов и снижения их стоимости. И теперь от 11 изначально выставляемых объектов осталось всего 3 лота, два из которых снова выставлены на торги.

№ предмета аукциона

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб.

Размер задатка, бел. руб.

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска»,

220007, г. Минск, ул. Бакинская, 20,

тел. +375 (17) 347-68-29, +375 (17) 347-61-83

1

«квартира 82» по адресу: г. Минск,ул. Германовская, 9-82

(1 этаж, однокомнатная, общая площадь – 78,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 80,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-708146609)

158 000,00

15 800,00

Продавец имущества -УП «ЖРЭО Советского района г. Минска»

220005, г. Минск, ул. Красная, д. 16,

тел. +375 (17) 323-82-51, тел. +375 (17) 323-82-05

2

«квартира 2» по адресу: г. Минск,ул. Друйская, 61-2

(1-й и цокольный этажи, трехкомнатная, общая площадь – 121,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 126,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-708175121)

273 082,91

27 300,00

Оплата цены продажи жилых помещений осуществляется победителем аукциона (единственным участником несостоявшегося аукциона) согласно условиям договора купли-продажи, с возможностью рассрочки платежадо 1 сентября 2020 г.

Итак, на аукцион, который состоится 7 апреля, выставлено всего 2 лота. Первый лот — «квартира 82», расположенная по ул. Германовская, 9—82. Она находится на 1 этаже жилого дома, ее общая площадь 78,1 кв.м.

Стартовая цена лота — 158 тысячи рублей.

Как видно по карте, дом расположен прямо по соседству с ЖК «Минск-Мир», кварталом «Эмиратс». 

Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки

Второй лот — «квартира 2», расположенная по адресу: г. Минск, ул. Друйская, 61-2. Квартира находится на первом цокольном этаже малоэтажного жилого дома неподалеку от Цнянского водохранилища.

Стартовая цена лота — 273 082,91 рубля.

Остатки сладки. На повторный аукцион выставлены 2 элитные квартиры: одна рядом с «Минск-Миром», вторая — возле Цнянки
Фото: Яндекс.Карта

По словам заместителя начальника отдела аукционов Минского городского центра недвижимости Тихона Чашейко, интерес к этим объектам есть — поступают звонки от потенциальных покупателей:

— На предыдущий аукцион, на котором выставлялись эти квартиры, заявок именно на лоты по ул. Друйской и ул. Германовской так и не поступило. Это стало неожиданностью для нас, потому что интерес к квартирам был. Уже после проведения аукциона, мы стали снова получать звонки по объектам и предложили продавцу провести повторные торги. Возможно, кто-то из потенциальных покупателей просто не успел подать заявку.

Аукцион проводится 7 апреля 2020 года в 15.00. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционных торгах осуществляются с 16.03.2020 по 02.04.2020 включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской центр недвижимости опубликовал извещение о проведении повторного аукциона по продаже двух элитных квартир: одна расположена по ул. Друйская,...
 
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