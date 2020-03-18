Владельцы сетей обязались не «задирать» цены на социально значимые продукты

Источник материала: Tut.by

Ряд крупных торговых сетей Беларуси «в добровольном порядке» присоединились к рекомендациям по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Информация об этом размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). По простому говоря, магазины обязались не «задирать» цены на социально значимые продукты питания белорусского производства.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба). (…) Среди главных критериев достижения цели, установленной доктриной, — снижение доли продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке до 15% в 2020 году и до 14% к 2030 году», — говорится в сообщении.

Вместе с тем по итогам 2019 года доля импортных продовольственных товаров в рознице составила 22,5%. Дело в том, что Беларусь импортирует много фруктов, рыбы, гречки, сладостей, соков, макарон, детского питания. Однако в августе 2019 года отмечался рост розничных цен над ценами производителей по отдельным социально значимым товарам. Поэтому МАРТ довел до торговли свои рекомендации по предельным максимальным уровням торговых надбавок на эти товары. Данная мера помогла стабилизировать ценовую ситуацию на рынке социально значимых товаров, считают в министерстве.

По итогам года рост цен на эти товары замедлился и по отдельным товарам сложился ниже целевого параметра (например, мясо и мясопродукты (1,3%), рыба и рыбопродукты (3,6%), хлеб и изделия хлебобулочные (4,8%), сыр (3,5%), макаронные изделия (3,4%), на овощи отмечается снижение цен на 6%.

Вместе с тем в 2019 году отмечен повышенный рост цен на молоко и молочные продукты (7,9%), масло животное (10,1%), муку пшеничную (7,8%), крупу и бобовые (11,1%), картофель (10,8%). При сохранении тенденции роста цен питание граждан с низкими доходами (неработающие пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми) может стать недостаточно полноценным, говорится в пояснении МАРТ.

Поэтому Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует устанавливать предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) на социально значимые товары белорусского производства. Их размер — 15−30%. Стоит сказать, что ранее МАРТ предлагал ограничить надбавки на социально значимые товары как белорусского, так и импортного производства. Но, судя по всему, импортеры сумели переубедить МАРТ.

По мнению МАРТ, размещать товары отечественного производства следует в визуально и физически доступных местах, обозначать их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь / Зроблена ў Беларусi» или аналогичными средствами.

Среди других изменений — возможность увеличивать предельную торговую надбавку на размер логистических затрат при поставке товаров через логистические центры.

Рекомендация МАРТа ограничить совокупный размер бонусов 5% от цены товара субъектам торговли, производителям и поставщикам товаров за продвижение социально значимых товаров теперь также относится только к товарам белорусского производства.

Исключение составляет сахар, цена на который регулируется государством.

Производителям и поставщикам товаров при принятии решений о повышении отпускных цен рекомендуется ограничить предел их повышения по итогам 2020 года: он должен быть не выше прогнозного уровня базовой инфляции (4%).

МАРТ также рекомендовал производителями обеспечить единый подход при формировании отпускных цен на аналогичную продукцию при поставке на внутренний рынок и в страны-члены ЕАЭС.