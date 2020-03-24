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Стартовая цена «однушки» - $51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле

25.03.2020 10:42 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.

Стартовая цена «однушки» - тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле

Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома.

Самая низкая начальная цена на лот №20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ – 44 кв.м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,бел. руб.

Размер задатка,бел. руб.

1

«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-1   

(1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)

235 200,00

3000,00

2

«квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-2

(1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,9 кв. м)

173 700,00

3000,00

3

«квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-3

(1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,1 кв. м)

225 435,00

3000,00

4

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-4

(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)

216 885,00

3000,00

5

«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-5

(2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00

3000,00

6

«квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-6

(2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)

174 000,00

3000,00

7

«квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-7

(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м)

216 600,00

3000,00

8

«квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-9

(3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00

3000,00

9

«квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-10

(3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200,00

3000,00

10

«квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-11

(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)

214 605,00

3000,00

11

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-12

(1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 78,9 кв. м)

224 865,00

3000,00

12

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-13

(1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,8 кв. м)

173 400,00

3000,00

13

«квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-14

(1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)

235 200,00

3000,00

14

«квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-15

(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,9 кв. м)

216 315,00

3000,00

15

«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-16

(2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)

174 000,00

3000,00

16

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-17

(2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)

136 710,00

3000,00

17

«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-18

(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м)

216 600,00

3000,00

18

«квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-19

(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)

214 605,00

3000,00

19

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-20

(3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)

172 200,00

3000,00

20

«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-21

(3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)

136 400,00

3000,00

21

«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-22

(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)

215 175,00

3000,00

Подать документы для участия в аукционе можно до 17 апреля.

Напомним, что первые торги по продаже квартир в домах "МАПИДа" на улице Космонавтов пройдут 31 марта, вторые – 9 апреля, третьи – 16 апреля. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.


Стартовая цена «однушки» - тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре...
 
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