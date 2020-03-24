Стартовая цена «однушки» - $51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле

ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.
Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома.
Самая низкая начальная цена на лот №20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ – 44 кв.м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,бел. руб.
Размер задатка,бел. руб.
1
«квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-1
(1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)
235 200,00
3000,00
2
«квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-2
(1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,9 кв. м)
173 700,00
3000,00
3
«квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-3
(1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,1 кв. м)
225 435,00
3000,00
4
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-4
(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м)
216 885,00
3000,00
5
«квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-5
(2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)
136 710,00
3000,00
6
«квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-6
(2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)
174 000,00
3000,00
7
«квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-7
(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м)
216 600,00
3000,00
8
«квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-9
(3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)
136 710,00
3000,00
9
«квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-10
(3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)
172 200,00
3000,00
10
«квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-11
(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)
214 605,00
3000,00
11
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-12
(1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 78,9 кв. м)
224 865,00
3000,00
12
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-13
(1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,8 кв. м)
173 400,00
3000,00
13
«квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-14
(1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м)
235 200,00
3000,00
14
«квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-15
(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,9 кв. м)
216 315,00
3000,00
15
«квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-16
(2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м)
174 000,00
3000,00
16
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-17
(2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м)
136 710,00
3000,00
17
«квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-18
(2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м)
216 600,00
3000,00
18
«квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-19
(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м)
214 605,00
3000,00
19
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-20
(3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м)
172 200,00
3000,00
20
«квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-21
(3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м)
136 400,00
3000,00
21
«квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-22
(3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м)
215 175,00
3000,00
Подать документы для участия в аукционе можно до 17 апреля.
Напомним, что первые торги по продаже квартир в домах "МАПИДа" на улице Космонавтов пройдут 31 марта, вторые – 9 апреля, третьи – 16 апреля. Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь.