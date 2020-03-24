Стартовая цена «однушки» - $51 тысяча. МАПИД выставил на аукцион очередную партию квартир в домах в английском стиле

Источник материала: realt.by

ОАО «МАПИД» выставил на аукцион еще 21 квартиру в домах в английском стиле на улице Космонавтов в Минске. Торги пройдут 23 апреля в Минском городском центре недвижимости. Такая информация размещена на сайте организатора аукциона.

Участникам аукциона предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры на первом, втором и третьем этажах дома. Самая низкая начальная цена на лот №20. Это однокомнатная квартира 21, расположенная на третьем этаже дома общей площадью 42 квадратных метра (по СНБ – 44 кв.м). Жилое помещение оценено в 136.400 рублей, или 51.674 доллара США по курсу Нацбанка на 24 марта.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) № предмета торгов Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества Начальная цена,бел. руб. Размер задатка,бел. руб. 1 «квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-1 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м) 235 200,00 3000,00 2 «квартира 2» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-2 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,9 кв. м) 173 700,00 3000,00 3 «квартира 3» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-3 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,1 кв. м) 225 435,00 3000,00 4 «квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-4 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м) 216 885,00 3000,00 5 «квартира 5» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-5 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3000,00 6 «квартира 6» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-6 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м) 174 000,00 3000,00 7 «квартира 7» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-7 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м) 216 600,00 3000,00 8 «квартира 9» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-9 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3000,00 9 «квартира 10» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-10 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м) 172 200,00 3000,00 10 «квартира 11» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-11 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м) 214 605,00 3000,00 11 «квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-12 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 78,9 кв. м) 224 865,00 3000,00 12 «квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-13 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,8 кв. м) 173 400,00 3000,00 13 «квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-14 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м) 235 200,00 3000,00 14 «квартира 15» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-15 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,9 кв. м) 216 315,00 3000,00 15 «квартира 16» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-16 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м) 174 000,00 3000,00 16 «квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-17 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3000,00 17 «квартира 18» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-18 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,0 кв. м) 216 600,00 3000,00 18 «квартира 19» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-19 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м) 214 605,00 3000,00 19 «квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-20 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,4 кв. м) 172 200,00 3000,00 20 «квартира 21» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-21 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м) 136 400,00 3000,00 21 «квартира 22» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-22 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м) 215 175,00 3000,00

Подать документы для участия в аукционе можно до 17 апреля. Напомним, что первые торги по продаже квартир в домах "МАПИДа" на улице Космонавтов пройдут 31 марта , вторые – 9 апреля , третьи – 16 апреля . Подробно прочитать про правила проведения аукциона и необходимые условия участия можно здесь .



