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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3 из 6 регионов Беларуси практически полностью подготовили почву под массовый сев яровых Как рассказали сегодня в Минсельхозпроде, технически каждое хозяйство может засевать в день более чем 5 процентов площадей. Однако темпы работ сдерживают...

Как рассказали сегодня в Минсельхозпроде, технически каждое хозяйство может засевать в день более чем 5 процентов площадей. Однако темпы работ сдерживают заморозки. Важный аспект- все сельхозпредприятия более чем на 100 процентов обеспечены семенами.И сегодня же в профильном министерстве рассказали о продовольственной безопасности. Запасов овсяной, гречневой и других круп, а также муки хватит на 5 месяцев. То есть, до нового урожая.