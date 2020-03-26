В редакции «Ежедневника» проходит обыск

Источник материала: Tut.by

В редакции «Ежедневника», главред которого был задержан накануне, проводится обыск.



Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

Напомним, в среду, 25 марта, в Минске Департамент финансовых расследований КГК задержал главреда известного делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука. Его допросили в качестве подозреваемого и оставили под стражей на трое суток.

В четверг, 26 марта, в офис «Ежедневника» приехали двое сотрудников вместе с братом задержанного Александром Сацуком. В его присутствии проводится осмотр документов. Юриста БАЖ Олега Агеева в качестве понятого к обыску не допустили.

— Приехали двое сотрудников, не представились откуда они, лишь имя один назвал — Николай. Но раз его задерживал ДФР, думаю, они оттуда. Сейчас в присутствии Александра Сацука производят выемку документов. Меня попросили подождать на улице. Техники в офисе я там особой не заметил, не уверен, что там есть техника, которую можно изъять, смотрят документы, — рассказал TUT.BY Агеев.

Также сегодня «Еврорадио» опубликовало текст, который Сергей Сацук оставил редакции несколько месяцев назад на случай своего задержания. В нем он рассказывает о причинах, по которым может быть задержан, и об угрозах, которые получил в свой адрес от «гонца» — представителя бизнесмена из сферы здравоохранения.