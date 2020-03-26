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В редакции «Ежедневника» проходит обыск
26.03.2020 14:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакции «Ежедневника», главред которого был задержан накануне, проводится обыск.
Напомним, в среду, 25 марта, в Минске Департамент финансовых расследований КГК
В четверг, 26 марта, в офис «Ежедневника» приехали двое сотрудников вместе с братом задержанного Александром Сацуком. В его присутствии проводится осмотр документов. Юриста БАЖ Олега Агеева в качестве понятого к обыску не допустили.
— Приехали двое сотрудников, не представились откуда они, лишь имя один назвал — Николай. Но раз его задерживал ДФР, думаю, они оттуда. Сейчас в присутствии Александра Сацука производят выемку документов. Меня попросили подождать на улице. Техники в офисе я там особой не заметил, не уверен, что там есть техника, которую можно изъять, смотрят документы, — рассказал TUT.BY Агеев.
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