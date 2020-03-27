Цена снизилась на 2,6 миллиона в рублях. Знаменитый долгострой Минска выставят на продажу еще раз

«Гулливер» в свое время должен был стать крупнейшим торговым развлекательным центром в Минске. В 6-этажном здании должны были разместиться более 160 магазинов и бутиков, гипермаркет, развлекательная зона как для малышей, так и для подростков, боулинг, множество ресторанов, фудкорд не менее чем на 9 кухонь, кафе и многое другое. «Гулливер» даже претендовал на звание лучшего строящегося торгового центра, а также на лучшее архитектурное решение среди коммерческой недвижимости в премии RealtGoldenKey 2015.

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Чтобы рассчитаться с соинвесторами и другими кредиторами осенью 2019 года недострой выставили на торги .

Первая попытка продать недостроенный «Гулливер» была в конце октября, но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей (на тот момент, по курсу от 25 октября 2019, - $10.93 млн.) не нашлось. Поэтому тогда приняли решение снизить цену на 5%, но торги не смогли назначить потому, что Мингорисполком изъял у «Гулливера» предоставленную летом 2019 года в аренду землю.

- У нас на счету просто не было таких средств, чтобы оплатить за право заключения договора аренды Мингорисполкому. Поэтому мэрия изъяла у нас земельный участок, где расположен «недострой», - рассказывает антикризисный управляющий Александр Семененко.

Далее мэрия имела право изъять здание, снести его, а потом продавать участок на аукционе. Однако в конце ноября первый замглавы столицы Федор Римашевский заявил , что со сносом спешить не будут.

— Я думаю, что при обращении антикризисного управляющего будет рассмотрен вопрос по продлению предоставления земельного участка, — рассказывал Федор Римашевский.