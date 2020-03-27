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Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли

27.03.2020 09:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли, которая сегодня наиболее сильно испытывает влияние закрытых границ и сбоев в цепочке хозяйственных связей. Конкретные шаги обсудили на президиуме Совмина. Это в первую очередь касается туристических и транспортных компаний, гостиничного бизнеса и общепита. То, что сегодня активно обсуждается, -  это отсрочки по аренде и налоговым выплатам. 
После согласования всех шагов поддержки от каждого ведомства, пакет предложений представят Президенту.

 
 
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Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли, которая сегодня наиболее сильно испытывает влияние...
 
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