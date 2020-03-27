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Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли
27.03.2020 09:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДля стабильного
После согласования всех шагов поддержки от каждого ведомства, пакет предложений представят Президенту.
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Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли
Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли, которая сегодня наиболее сильно испытывает влияние...
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