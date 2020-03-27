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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли Для стабильного развития экономики Беларуси правительством готовится пакет мер поддержки каждой отрасли, которая сегодня наиболее сильно испытывает влияние...

Для стабильного, которая сегодня наиболее сильно испытывает влияние закрытых границ и сбоев в цепочке хозяйственных связей. Конкретные шаги обсудили на президиуме Совмина. Это в первую очередь касается туристических и транспортных компаний, гостиничного бизнеса и общепита. То, что сегодня активно обсуждается, - это отсрочки по аренде и налоговым выплатам.После согласования всех шагов поддержки от каждого ведомства, пакет предложений представят Президенту.