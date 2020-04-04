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Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука отпустили из-под стражи
04.04.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука освободили из-за под стражи. Об этом TUT.BY сообщили его коллеги. У журналиста взяли обязательство о явке (даже не подписку о невыезде) и освободили. Об этом Сергей Сацук
Напомним, сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля задержали главного редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука 25 марта по подозрению в получении взятки. 27 марта сотрудников «Ежедневника» допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, Сергея Сацука перевели в СИЗО № 1.
31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве взятки за написание статьи «на конкурентов» 5 тысяч долларов.
2 апреля Глава КГК Леонид Анфимов прокомментировал «дело Сергея Сацука».
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31 марта Комитет госконтроля в отношении Сергея Сацука возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК. По мнению следствия, Сацук получил в качестве...
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