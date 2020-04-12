ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус разоряет планету. В таком мнении сходятся экономисты по всему миру

12.04.2020 22:40 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уже начинают подсчитывать реальные убытки и делать прогнозы, сколько понадобится времени и средств, чтобы реанимировать положение - счет на триллионы долларов. Глава МВФ в недавнем заявлении не исключила облегчения ситуации в следующем году. Для этого нужно «предотвратить волну банкротств и увольнений, угрожающих не только восстановлению экономики, но и общественному согласию».

Конечно, сделать это не так просто. Каждый день вынужденного карантина может стать последним для бизнеса. Мировая экономика уже лишилась около трех миллиардов работников - одни в вынужденном отпуске, другие попали под сокращение. Во что обойдется карантин? Экономический обзор подготовила Вероника Бута. 

Прогноз неутешительный: за время пандемии 125 миллионов рабочих рук потеряют азиатские страны

Арабские государства еще 5 миллионов. В странах Евросоюза ожидают сокращения 12 миллионов человек. Из-за остановки предприятий в связи с карантинными мерами, безработными могут стать более 15 миллионов россиян (для сравнения - это как все население Беларуси, Литвы и Латвии). 
Одни из первых этот удар приняли туриндустрия, гостиничный бизнес и логистика - об этом мои коллеги еще расскажут. Далее по всему миру остановились производства, закрылись офисы и магазины. 
Скажу так: бизнес ввели, говоря профессиональным языком медиков,  в искусственную кому. Это один из сценариев в борьбе с COVID-19, который имеет право на существование. Но играть по таким правилам в полной мере, увы, могут позволить себе далеко не многие страны. Все больше государств, увидев эффект от таких жестких мер и пересчитав резервы в казначействах, заявили о смягчении карантина и вынужденном возобновлении работы своих экономик. 
И это не самые бедные страны: Австрия, Германия, Чехия, Дания, Норвегия, даже Испания. Российский автогигант АвтоВАЗ также обратился к властям с просьбой возобновить производство на две недели раньше - так, конвейер запустят уже завтра. Белорусские предприятия, впрочем как и шведы, изначально, где это возможно, придерживаются другого сценария

Карантин - мера крайняя, ее последствия непредсказуемы, как и непредсказуемы разрушения от снежной лавины

Давайте разбираться вместе, чем чреваты драконовские меры для Беларуси и выдержим ли мы полную остановку нашей экономики? 
У большинства населения нет финансовой подушки, увы, нас никто не предупредил год назад о предстоящей пандемии, а потому мы не можем себе позволить несколько месяцев просто сидеть дома. Если нет производства, если нет заказов, нет продаж, значит, у нас с вами нет и доходов. Вряд ли в такой ситуации наниматели сохранят зарплаты своим сотрудникам. 
Важно сегодня не поставить на паузу бизнес, а подставить ему плечо. Даже в отсутствии карантина. Поддержать, возможно, субсидиями, налоговыми и кредитными каникулами, отсрочкой арендной платы. Чтобы форс-мажорные обстоятельства не стали форс-мажором для всей экономики. Над этим правительство сейчас работает.
Дальше снежная лавина лишь продолжает увеличиваться в своих масштабах. Страдают не только занятые в экономике. Если нет работы - нет налоговых поступлений, нет взносов в Фонд соцзащиты. Под угрозой выплаты больничных, пенсий и пособий. Частично, конечно, удар смягчат компенсации из бюджета, но и он не безразмерный. Поддерживать ФСЗН в условиях неработающей экономики долго не получится. 
Кроме того, есть ряд производств, которые в принципе останавливать не рекомендовано. Или с технологической точки зрения - это, к примеру, практически вся наша нефтехимия поставить эти производства на паузу то же самое, что потерять целую отрасль. Или с социальной - производство продуктов питания и медпрепаратов - вовсе вопрос выживания. 

Аксиома проста: экономика должна функционировать 

Вопрос национальной безопасности и наше сельское хозяйство. Если сейчас не засеять, после пандемии нечего будет собирать. О том, что срыв сева из-за карантина будет угрожать масштабным голодом всему миру, неоднократно говорил Президент Беларуси. Сегодня эти опасения высказывают в ООН. 
Некому выйти в поле в Испании и Италии - это крупные европейские поставщики продовольствия, а также во Франции - мировой лидер на рынке пшеницы. В Азии уже ставят на паузу экспорт риса, в России - зерна, в Турции - лимонов. Из Евразийского союза и вовсе запретили вывозить гречку, сахар, картофель, свеклу и подсолнечное масло. А тонна российского зерна стоит больше тонны российской нефти - это говорит о многом. Продовольственная безопасность - снова вопрос номер 1. 
Аксиома проста: экономика должна функционировать, пусть пока и не в полную силу, а люди должны зарабатывать, пусть временно и не в прежних объемах. Конечно, с приоритетом на неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже начинают подсчитывать реальные убытки и делать прогнозы, сколько понадобится времени и средств, чтобы реанимировать положение - счет на триллионы долларов....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минэкономики выработает алгоритмы решения проблем в туризме, общепите и транспорте в условиях пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика