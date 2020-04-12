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Прогноз неутешительный: за время пандемии 125 миллионов рабочих рук потеряют азиатские страны

Карантин - мера крайняя, ее последствия непредсказуемы, как и непредсказуемы разрушения от снежной лавины

Аксиома проста: экономика должна функционировать

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коронавирус разоряет планету. В таком мнении сходятся экономисты по всему миру Уже начинают подсчитывать реальные убытки и делать прогнозы, сколько понадобится времени и средств, чтобы реанимировать положение - счет на триллионы долларов....

Уже начинают подсчитывать реальные убытки и делать прогнозы, сколько понадобится времени и средств, чтобы реанимировать положение - счет на триллионы долларов. Глава МВФ в недавнем заявлении не исключила облегчения ситуации в следующем году. Для этого нужно «предотвратить волну банкротств и увольнений, угрожающих не только восстановлению экономики, но и общественному согласию».Конечно, сделать это не так просто. Каждый день вынужденного карантина может стать последним для бизнеса. Мировая экономика уже лишилась около трех миллиардов работников - одни в вынужденном отпуске, другие попали под сокращение. Во что обойдется карантин? Экономический обзор подготовилаАрабские государства еще 5 миллионов. В странах Евросоюза ожидают сокращения 12 миллионов человек. Из-за остановки предприятий в связи с карантинными мерами, безработными могут стать более 15 миллионов россиян (для сравнения - это как все население Беларуси, Литвы и Латвии).Одни из первых этот удар приняли туриндустрия, гостиничный бизнес и логистика - об этом мои коллеги еще расскажут. Далее по всему миру остановились производства, закрылись офисы и магазины.Скажу так: бизнес ввели, говоря профессиональным языком медиков, в искусственную кому. Это один из сценариев в борьбе с COVID-19, который имеет право на существование. Но играть по таким правилам в полной мере, увы, могут позволить себе далеко не многие страны. Все больше государств, увидев эффект от таких жестких мер и пересчитав резервы в казначействах, заявили о смягчении карантина и вынужденном возобновлении работы своих экономик.И это не самые бедные страны: Австрия, Германия, Чехия, Дания, Норвегия, даже Испания. Российский автогигант АвтоВАЗ также обратился к властям с просьбой возобновить производство на две недели раньше - так, конвейер запустят уже завтра. Белорусские предприятия, впрочем как и шведы, изначально, где это возможно, придерживаются другого сценарияДавайте разбираться вместе, чем чреваты драконовские меры для Беларуси и выдержим ли мы полную остановку нашей экономики?У большинства населения нет финансовой подушки, увы, нас никто не предупредил год назад о предстоящей пандемии, а потому мы не можем себе позволить несколько месяцев просто сидеть дома. Если нет производства, если нет заказов, нет продаж, значит, у нас с вами нет и доходов. Вряд ли в такой ситуации наниматели сохранят зарплаты своим сотрудникам.Важно сегодня не поставить на паузу бизнес, а подставить ему плечо. Даже в отсутствии карантина. Поддержать, возможно, субсидиями, налоговыми и кредитными каникулами, отсрочкой арендной платы. Чтобы форс-мажорные обстоятельства не стали форс-мажором для всей экономики. Над этим правительство сейчас работает.Дальше снежная лавина лишь продолжает увеличиваться в своих масштабах. Страдают не только занятые в экономике. Если нет работы - нет налоговых поступлений, нет взносов в Фонд соцзащиты. Под угрозой выплаты больничных, пенсий и пособий. Частично, конечно, удар смягчат компенсации из бюджета, но и он не безразмерный. Поддерживать ФСЗН в условиях неработающей экономики долго не получится.Кроме того, есть ряд производств, которые в принципе останавливать не рекомендовано. Или с технологической точки зрения - это, к примеру, практически вся наша нефтехимия поставить эти производства на паузу то же самое, что потерять целую отрасль. Или с социальной - производство продуктов питания и медпрепаратов - вовсе вопрос выживания.Вопрос национальной безопасности и наше сельское хозяйство. Если сейчас не засеять, после пандемии нечего будет собирать. О том, что срыв сева из-за карантина будет угрожать масштабным голодом всему миру, неоднократно говорил Президент Беларуси. Сегодня эти опасения высказывают в ООН.Некому выйти в поле в Испании и Италии - это крупные европейские поставщики продовольствия, а также во Франции - мировой лидер на рынке пшеницы. В Азии уже ставят на паузу экспорт риса, в России - зерна, в Турции - лимонов. Из Евразийского союза и вовсе запретили вывозить гречку, сахар, картофель, свеклу и подсолнечное масло. А тонна российского зерна стоит больше тонны российской нефти - это говорит о многом. Продовольственная безопасность - снова вопрос номер 1.Аксиома проста: экономика должна функционировать, пусть пока и не в полную силу, а люди должны зарабатывать, пусть временно и не в прежних объемах. Конечно, с приоритетом на неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований.