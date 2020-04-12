Источник материала: БT

Во вторник Глава государства заслушал доклад руководителя профильного концерна "Белнефтехим"

Мы умеем работать и при низкой, и при высокой цене нефти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В тяжелых условиях сегодня работает открытая экономика Беларуси на внешних рынках Передел мирового рынка нефти и картельный сговор нефтеносных держав. Спекуляции с мировыми валютами и попытка залить долларами и евро остановленную на карантин...

Передел мирового рынка нефти и картельный сговор нефтеносных держав. Спекуляции с мировыми валютами и попытка залить долларами и евро остановленную на карантин экономику. В таких тяжелых условияхХотя разговор вышел далеко за рамки углеводородного сектора, а его участниками стали все ключевые управленцы, отвечающие за экономику страны в целом.Поручения тоже прозвучали разные - от создания стратегического запаса нефти и нефтепродуктов, чтобы не ждать милости от ОПЕК, до качественного проведения посевной в кратчайшие сроки. Нефть есть не станешь, а тотальные карантины уже сегодня угрожают дефицитом продовольствия через 2-3 месяца.Президент, как это часто бывает, оказался прав. Уже в четверг и пятницу, проговорив в режиме видеоконференции дюжину часов, картель ОПЕК плюс Россия, плюс США пришли к сделке. Добычу сократят для начала на 10 миллионов бочек в сутки, а потом - как пойдет.Для мира это значит повышение цен на нефть до 30-40 долларов за баррель, а может, и выше. Для Беларуси - это не хорошо и не плохо. Мы умеем работать и при низкой, и при высокой цене нефти. Разве что нас покоробило, что сделку картеля один из совладельцев "Лукойла" сравнил с "Брестским миром" 1918 года.Напомним, тогда большевики уступили оккупанту и агрессору в лице кайзеровской Германии часть территории современной Беларуси и Прибалтику. Тем самым советская власть вышла из мировой войны и спасла сотни тысяч жизней. Включая жизни наших соотечественников. А что спасла нынешняя сделка? Кроме доходов нефтяных компаний и их владельцев? Поживем - увидим. Но сравнение явно некорректное.