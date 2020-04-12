Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

Источник материала: Tut.by

Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании, созванном вечером в воскресенье, смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая — июня, написал на своей странице в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель, передает ТАСС .

Ранее источник ТАСС сообщил, что страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая — июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.

«Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая», — написал министр нефти Кувейта.

В свою очередь в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана подтвердили, что речь идет о 9,7 млн баррелей в сутки. По данным ведомства, в ходе видеоконференции министр энергетики страны Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан, как и раньше, остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти.

О поддержке этого решения также заявили в пресс-службе Минэнерго Азербайджана. Министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов подчеркнул, что воскресная «встреча министров и решительная позиция ОПЕК+ устранила препятствия и колебания, связанные с реализацией решения о сокращении добычи». «Вмешательствами в добычу механизм регулирования нефтяного рынка поддерживается на глобальном уровне, и это внесет вклад в стабилизацию нефтяного рынка», — отметил министр. Он также считает, что принятое решение будет стимулировать к уменьшению добычи и страны вне формата ОПЕК+.

Кроме того, в Министерстве нефти Ирана позднее прояснили, что члены ОПЕК+ одобрили предложение Мексики сократить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter . Отмечается, что «соглашение заключено между всеми 23 странами ОПЕК и их партнерами».

Предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась только принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать добычу только на 100 тыс. из 400 тыс. баррелей в сутки. Не удалось уговорить эту страну и на прошедшей на следующий день встрече по энергетике G20.

Снижение добычи во второй половине 2020 года

Страны ОПЕК+ во второй половине 2020 года сократят добычу на 8 млн баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«В мае и июне сокращение будет около 10 млн баррелей в сутки. В течение следующих шести месяцев, то есть до конца года, — 8 млн баррелей, — приводит его слова агентство Shana . — Во время последующих 16 месяцев — до апреля 2022 года — 6 млн баррелей в день».

Зангане также сообщил, что нефтедобывающие страны G20 сократят добычу на 3,7 млн баррелей в сутки к квоте ОПЕК+. «Согласно информации, которая поступила с заседания G20, министры энергетики согласились сократить [добычу на] 3,7 млн баррелей в течение одного года», — сказал министр.