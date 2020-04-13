Дачи рядом с резиденцией президента: от $6 тысяч за участок до $320 тысяч за особняк

Realt.by продолжает тему покупки дачи под Минском. Сегодня изучаем два крупных дачных массива возле Острошицкого городка, в считанных километрах от резиденции президента. Соседство с резиденцией обеспечивает отличную дорогу и безопасность, а удалённость от Минска, лес и водоёмы - свежий воздух.
Первый массив находится на Северо-Востоке от резиденции. Это Веснянка-1 и Восход-91.
Веснянка-1 и Восход-91
Массив из двух товариществ обеспечен газом, дороги подсыпаны, рядом лес, участки по 7-8 соток, есть центральная и сезонная вода - не удивительно, что тут массово строят дома для круглогодичного проживания.
Навскидку, живут круглый год в половине домов, ещё четверть - достраивается.
Дороги в товариществе неплохие, без ям и луж. Видно, что гравий регулярно подсыпается и утрамбовывается.
В базе Realt.by несколько предложений из массива. Ценник в Веснянке-1 оптимистичный. Например, за каркасный домик в 22 квадратных метра на 7 сотках (газ рядом) хотят 20 тысяч долларов. Но фото даже не выкладывают.
27 тысяч хотят за сруб на 7,5 сотках, с недостроенной банькой рядом. Указывают, что торг возможен.
Современный, но недостроенный дом на 7 сотках предлагают уже за 35 тысяч. "На участке пробита скважина, газ идёт по улице. В доме сделана разводка для газового отопления, осталось установить газовый котёл и повесить батареи", - уточняет собственник.
Стильная и обжитая дача, где есть все коммуникации ("кухня с посудомойкой, санузел с душевой кабиной и бойлером, отопление (печь + газовый котёл), круглогодичная вода" ) на аккуратном участке в 8,5 сотки предлагается за 65 тысяч долларов, но торг возможен.
69 тысяч хотят за соседнюю недостроенную дачу. 30 соток, много вложено в организацию ландшафта, в фундаменты.
За Веснянкой-1 есть дачи под названием Веснянка-2. Участки тут тоже по 7-9 соток, но газ ещё не провели. Поэтому наделы стоят 6-7 тысяч долларов.
Второй большой массив дач у резиденции - южнее, это Сябры-2002 и Атом.
Земли Атома отдавались в советское время работникам Института ядерной энергетики. Нарезалось по 5 соток. Сезонной водой "атомчан" обеспечили, кому-то даже удалось провести городской телефон, а вот газом садовое товарищество обделили.
Домики тут маленькие, аккуратные. Рядом за высоким розовым забором - огромный психоневрологический интернат. Местные говорят, что соседство не тревожит.
Обитатели Атома, в большинстве, - пенсионеры, наследники и "новосёлы", купившие тут участки у владельцев. Домов для круглогодичного проживания почти нет.
Местные объяснили, что за звуки взрывов периодически нарушают тут тишину - в нескольких километрах некое госпредприятие проводит испытания металлов взрывами. Люди уже не обращают на звук внимание.
На одном из участков кто-то обустроил птичник, чем окончательно решил вопрос прополки.
В Атоме несколько предложений. Самое дешёвое - 15,5 тысячи долларов: дом, требующий ремонта, на участке в 5 соток. Аккуратный дачный домик с печкой на участке в 5,5 сотки выставлен за 27 тысяч.
"Сябры 2002"
Это большое садовое товарищество, расположенное рядом с Атомом, но, ближе к воде. И оно - уже не совсем советское, хоть участки тут, по большей части, классические - 6 соток. Тут даже указатели с названиями улиц есть.
А что самое ценное в Сябрах - так это газ и центральный водопровод. В самом товариществе - детская площадка и собственный пляж с душем и кабинкой для переодевания.
Тут холмистая местность, лес рядом, и, кажется, все, кто строился, давали подписку "не буду строить унылый и обычный дом". И да, в товариществе есть самые настоящие особняки.
Самое бюджетное предложение в базе - удивительная дача из 80-х. Три уровня, 80 квадратных метров, два балкона, сад. К газу не подключена, но возможность такая есть. Предлагается за 34,9 тысячи долларов.
За 66,5 тысячи предлагают 200-метровый недостроенный коттедж. "Вода и газ центральные, на участке, подведены к дому, канализация местная (3-кольца). В доме разведена электрика, стены оштукатурены, свободная планировка", - уточняет продавец. И обещает хороший торг реальному покупателю.
Самое дорогое предложение на 6 сотках - особнячок недалеко от пляжа. "2 уровня, 3 раздельные спальни, гостиная с камином, 2 санузла. Ландшафтный дизайн (более 70 видов деревьев и кустарников) плюс отдельно стоящий гостевой дом с зоной для барбекю". Цена - 320 тысяч долларов.