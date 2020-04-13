Дачи рядом с резиденцией президента: от $6 тысяч за участок до $320 тысяч за особняк

В базе Realt.by несколько предложений из массива. Ценник в Веснянке-1 оптимистичный. Например, за каркасный домик в 22 квадратных метра на 7 сотках (газ рядом) хотят 20 тысяч долларов. Но фото даже не выкладывают.

27 тысяч хотят за сруб на 7,5 сотках , с недостроенной банькой рядом. Указывают, что торг возможен.