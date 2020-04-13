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Дачи рядом с резиденцией президента: от $6 тысяч за участок до $320 тысяч за особняк

13.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Realt.by продолжает тему покупки дачи под Минском. Сегодня изучаем два крупных дачных массива возле Острошицкого городка, в считанных километрах от резиденции президента. Соседство с резиденцией обеспечивает отличную дорогу и безопасность, а удалённость от Минска, лес и водоёмы - свежий воздух.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Первый массив находится на Северо-Востоке от резиденции. Это Веснянка-1 и Восход-91.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Веснянка-1 и Восход-91

Массив из двух товариществ обеспечен газом, дороги подсыпаны, рядом лес, участки по 7-8 соток, есть центральная и сезонная вода - не удивительно, что тут массово строят дома для круглогодичного проживания.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Навскидку, живут круглый год в половине домов, ещё четверть - достраивается.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Дороги в товариществе неплохие, без ям и луж. Видно, что гравий регулярно подсыпается и утрамбовывается.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

В базе Realt.by несколько предложений из массива. Ценник в Веснянке-1 оптимистичный. Например, за каркасный домик в 22 квадратных метра на 7 сотках (газ рядом) хотят 20 тысяч долларов. Но фото даже не выкладывают.

27 тысяч хотят за сруб на 7,5 сотках, с недостроенной банькой рядом. Указывают, что торг возможен.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Современный, но недостроенный дом на 7 сотках предлагают уже за 35 тысяч. "На участке пробита скважина, газ идёт по улице. В доме сделана разводка для газового отопления, осталось установить газовый котёл и повесить батареи", - уточняет собственник.

Стильная и обжитая дача, где есть все коммуникации ("кухня с посудомойкой, санузел с душевой кабиной и бойлером, отопление (печь + газовый котёл), круглогодичная вода" ) на аккуратном участке в 8,5 сотки предлагается за 65 тысяч долларов, но торг возможен.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

69 тысяч хотят за соседнюю недостроенную дачу. 30 соток, много вложено в организацию ландшафта, в фундаменты.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

За Веснянкой-1 есть дачи под названием Веснянка-2. Участки тут тоже по 7-9 соток, но газ ещё не провели. Поэтому наделы стоят 6-7 тысяч долларов.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Второй большой массив дач у резиденции - южнее, это Сябры-2002 и Атом.

Атом

Земли Атома отдавались в советское время работникам Института ядерной энергетики. Нарезалось по 5 соток. Сезонной водой "атомчан" обеспечили, кому-то даже удалось провести городской телефон, а вот газом садовое товарищество обделили.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Домики тут маленькие, аккуратные. Рядом за высоким розовым забором - огромный  психоневрологический интернат. Местные говорят, что соседство не тревожит.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Обитатели Атома, в большинстве, - пенсионеры, наследники и "новосёлы", купившие тут участки у владельцев. Домов для круглогодичного проживания почти нет.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Местные объяснили, что за звуки взрывов периодически нарушают тут тишину - в нескольких километрах некое госпредприятие проводит испытания металлов взрывами. Люди уже не обращают на звук внимание.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

На одном из участков кто-то обустроил птичник, чем окончательно решил вопрос прополки.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

В Атоме несколько предложений. Самое дешёвое - 15,5 тысячи долларов: дом, требующий ремонта, на участке в 5 соток. Аккуратный дачный домик с печкой на участке в 5,5 сотки выставлен за 27 тысяч.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

"Сябры 2002"

Это большое садовое товарищество, расположенное рядом с Атомом, но, ближе к воде. И оно - уже не совсем  советское, хоть участки тут, по большей части, классические - 6 соток. Тут даже указатели с названиями улиц есть.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

А что самое ценное в Сябрах - так это газ и центральный водопровод. В самом товариществе - детская площадка и собственный пляж с душем и кабинкой для переодевания.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Тут холмистая местность, лес рядом, и, кажется, все, кто строился, давали подписку "не буду строить унылый и обычный дом". И да, в товариществе есть самые настоящие особняки.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк
Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Самое бюджетное предложение в базе - удивительная дача из 80-х. Три уровня, 80 квадратных метров, два балкона, сад. К газу не подключена, но возможность такая есть. Предлагается за 34,9 тысячи долларов.

За 66,5 тысячи предлагают 200-метровый недостроенный коттедж. "Вода и газ центральные, на участке, подведены к дому, канализация местная (3-кольца). В доме разведена электрика, стены оштукатурены, свободная планировка", - уточняет продавец. И обещает хороший торг реальному покупателю.

Дачи рядом с резиденцией президента: от тысяч за участок до 0 тысяч за особняк

Самое дорогое предложение на 6 сотках - особнячок недалеко от пляжа. "2 уровня, 3 раздельные спальни,  гостиная с камином,  2 санузла. Ландшафтный дизайн (более 70 видов деревьев и кустарников) плюс отдельно стоящий гостевой дом с зоной для барбекю". Цена - 320 тысяч долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Realt.by продолжает тему покупки дачи под Минском. Сегодня изучаем два крупных дачных массива возле Острошицкого городка, в считанных километрах от резиденции...
 
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