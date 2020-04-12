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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского...

Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа, поставляемого в страну уже в этом году. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Детали станут предметом предстоящих переговоров с российской стороной.В переговорах по нефти ясности стало больше. Крупный контракт на поставку ресурсов уже подписан с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками.Эксперты подчеркивают - условия для этого есть. Приоритетной остается и задача наполнения нефтехранилищ на перспективу.прибудет 85 тысяч тонн нефти. Такой же объем из Норвегии.