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Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа
13.04.2020 06:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДинамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа, поставляемого в страну уже в этом году. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Детали станут предметом предстоящих переговоров с российской стороной.
В переговорах по нефти ясности стало больше. Крупный контракт на поставку ресурсов уже подписан с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками.
Эксперты подчеркивают - условия для этого есть. Приоритетной остается и задача наполнения нефтехранилищ на перспективу.
Александр Тищенко, пресс-секретарь "Белнефтехим": "Мы постепенно набираем на этот месяц необходимые для нас объемы. Плюс ко всему мы продолжаем переговоры по альтернативным поставкам. У нас по графику в ближайшее время ожидается два танкера, при необходимости мы можем оперативно задействовать и другие ресурсы. Поэтому задача по обеспечению внутреннего рынка и экспортных своих задач - мы в этом месяце должны выйти на сто процентов".
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Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского...
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