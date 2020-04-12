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Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа

13.04.2020 06:30 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа, поставляемого в страну уже в этом году. В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам. Детали станут предметом предстоящих переговоров с российской стороной. 
В переговорах по нефти ясности стало больше. Крупный контракт на поставку ресурсов уже подписан с компанией "Роснефть", ведутся переговоры и с другими российскими поставщиками. Сейчас для Беларуси главное - обеспечить внутренний рынок в полном объеме и наладить внешние поставки

Эксперты подчеркивают - условия для этого есть. Приоритетной остается и задача наполнения нефтехранилищ на перспективу.

Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского газа


Александр Тищенко,  пресс-секретарь "Белнефтехим": "Мы постепенно набираем на этот месяц необходимые для нас объемы. Плюс ко всему  мы продолжаем переговоры по альтернативным поставкам. У нас по графику в ближайшее время ожидается два танкера, при необходимости мы можем оперативно задействовать и другие ресурсы.  Поэтому задача по обеспечению внутреннего рынка и экспортных своих задач - мы в этом месяце должны выйти на сто процентов". 

Из Азербайджана в Беларусь по морскому пути прибудет 85 тысяч тонн нефти. Такой же объем из Норвегии. 

 
 
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Динамика снижения мировых цен на энергоресурсы заставляет пересматривать и существующие контракты. Беларусь инициировала вопрос о снижении цены российского...
 
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