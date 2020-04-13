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Решения, которые заставят ваши деньги работать надежно и эффективно

13.04.2020 11:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Насколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут лишними. В нашей традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком"  рассмотрим несколько решений, которые заставят ваши деньги работать по-настоящему надежно и эффективно.
 
 
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Насколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут...
 
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