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Решения, которые заставят ваши деньги работать надежно и эффективно
13.04.2020 11:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНасколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут лишними. В нашей традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком" рассмотрим несколько решений, которые заставят ваши деньги работать по-настоящему надежно и эффективно.
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Насколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут...
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