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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решения, которые заставят ваши деньги работать надежно и эффективно Насколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут...

Насколько затяжным окажется экономический мировой кризис, предсказать сложно, а потому любые меры предосторожности, в том числе и в личных финансах, не будут лишними. В нашей традиционной рубрике "Финансовое утро с Беларусбанком" рассмотрим несколько решений, которые заставят ваши деньги работать по-настоящему надежно и эффективно.